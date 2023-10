En adéquation avec son Contrat de service public 2023-2032, la SNCB vise à faire rouler 2.000 trains supplémentaires par semaine, dont 720 le week-end, dès décembre 2023. La nouvelle offre sera proposée dans 280 gares de Belgique, avec pour but d'accroitre de 30% le nombre de voyageurs sur le réseau ferroviaire d'ici 2032.

En Wallonie, plusieurs gares seront mieux connectées à l'aéroport de Charleroi, avec un nouveau train entre Louvain, Fleurus et Charleroi-Central, ainsi qu'une augmentation de la fréquence des trains sur la liaison Wavre - Jambes.

Dans et autour de Liège, l'offre S (suburbaine) sera renforcée en semaine, avec une fréquence plus importante des trains Liège-Saint-Lambert - Verviers-Central, Flémalle-Haute - Liers et Liège - Visé.

Au nord du pays, le train Gand - Lokeren circulera à nouveau à partir du 10 décembre et sera également prolongé jusqu'à Audenarde en semaine.

La pénurie de personnel qui touche la SNCB depuis plusieurs mois limitera toutefois la circulation de certains trains P (programmés en heure de pointe) autour de Grammont, Gand et Audenarde et de la liaison Puurs - Essen

Par ailleurs, quelques trains P peu fréquentés en raison de l'augmentation du télétravail ne circuleront plus, afin de réallouer des ressources de façon plus pertinente dans des trains où le nombre de voyageurs est en augmentation.

Les voyageurs peuvent déjà regarder ce qui changera pour eux à partir du 10 décembre sur le planificateur de voyages présent sur le site web et l'application de la SNCB.