La Belgique craint-elle pour sa sécurité? "Je ne vais pas dire qu’il y a un grand risque, mais on doit être attentif"

Face à la question de l'augmentation de la sécurité dans certains lieux, Georges Gilkinet explique la surveillance de la Belgique : "On ne va pas le raconter ici publiquement, mais si nécessaire on le fera. Nous avons des services de renseignement qui nous indiquent s’il y a des inquiétudes à avoir et des actes à poser”.

Ensuite, Maxime Binet est revenu sur la déclaration à la Chambre de la cheffe du groupe PTB Sofie Merckx. Cette dernière a qualifié l'Etat d'Israël d'"organisation terroriste " : “Je ne veux pas juger et aller dans la surenchère. Je veux une solution. Moi en tant que démocrate, j’ai mal au cœur de voir ces jeunes qui étaient dans un festival, ces prises d’otages, comme il est insupportable de priver d’eau, d’électricité et de bombarder des populations innocentes, il faut revenir à une paix durable. Je regrette que la communauté internationale et la Belgique n’aient pas agi en amont à cette solution de deux états reconnus et en paix” a déclaré Georges Gilkinet.

Livraison de F-16 à l'Ukraine

Le ministre de la Mobilité Ecolo Georges Gilkinet a insisté sur l’importance du contexte politique sur la question de la livraison des avions de combat F-16 à l’Ukraine, le : “On a envoyé des armes à l’Ukraine, on fait partie de la coalition F-16 parce qu’on va former des pilotes, on a proposé des services de la Belgique pour entretenir les F-16. La Belgique, avec les écologistes au pouvoir est dans le camp des Ukrainiens, mais ce type de décision doit être pris en fonction d’un contexte politique interne à la Belgique, mais aussi un contexte international. Donc cette décision sera prise en son temps et pour notre part, sans a priori”.