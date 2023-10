Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, c’est Alexander De Croo, Sophie Wilmès et Paul Magnette qui sont plébiscités par les sondés.

En Wallonie, c’est le Premier ministre qui truste la première place du podium devant Sophie Wilmès. Par contre, dans la capitale, c’est l’ex-Première ministre redevenue députée et première échevine de Rhode-Saint-Genèse qui serait la favorite des électeurs.

Toujours sur la Wallonie, on peut noter que le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) occupe la quatrième place du podium. Il est suivi par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), qui est incontestablement le Flamand le plus populaire en Wallonie après Alexander De Croo.

La sixième place de ce classement est occupée par Jean-Luc Crucke. L’ex-ministre wallon qui a quitté le MR pour rejoindre Les Engagés serait même plus populaire que son nouveau président de parti.

Hadja Lahbib en force à Bruxelles

En termes de mercato politique, l’arrivée d’Hadja Lahbib dans les rangs du MR semble être un coup gagnant. Ainsi, la ministre des Affaires étrangères est la cinquième personnalité politique plébiscitée par les Bruxellois. Elle se trouve juste devant Georges-Louis Bouchez qui d’ailleurs semble plus populaire à Bruxelles qu’en Wallonie.

Conner Rousseau, superstar en Flandre

S’il a fait l’objet de polémiques, Conner Rousseau, le président de Vooruit, occupe toujours la première place du podium. Le socialiste se retrouve juste devant le député bourgmestre d’Anvers Bart De Wever (N-VA) et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

Le député N-VA Theo Francken et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) complètent ce podium.

La Vivaldi… Plutôt stop qu’encore

Une Vivaldi 2? Voici votre opinion. ©EDA Presse

Kantar a demandé aux sondés s’il fallait reconduire la coalition fédérale “Vivaldi”. En Wallonie, 25.2 % des personnes interrogées sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec cette proposition. C’est moins qu’à Bruxelles (33,5 %) et en Flandre (29.3 %). À l’inverse, 39 % des Flamands désapprouvent une telle reconduction. C’est bien plus qu’en Wallonie (32,9 %) et qu’à Bruxelles (31,8 %).