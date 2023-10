Grand sondage “Le choix des Belges” : Le PTB séduit davantage de Wallons, le Vlaams Belang n°1 en Flandre

Un sondage, dévoilé dans l’ensemble des médias du groupe IPM, qui permet de déterminer la “santé électorale” des différentes forces politiques que compte notre espace démocratique.

Wallonie : le PTB en force, Écolo en recul

Intentions de vote en Wallonie. ©EDA Presse

Premier constat implacable. Dans l’échantillon d’électeurs wallons sondés, les trois partis traditionnels semblent bénéficier d’une étonnante stabilité.

Avec 27,2 % d’intentions de voix (+1.1 % par rapport aux élections de 2019), le PS reste le premier parti au sud du pays.

Si la présidence de Georges-Louis Bouchez est parfois contestée au sein du parti libéral, le MR reste extrêmement stable avec 20,6 % d’intentions de vote (+0.1 %).

Par contre, Les Engagés ne semblent pas profiter de l’intense travail de refondation du parti. Avec 11,1 % d’intentions de vote, ils ne gagneraient que 0,4 % d’électeurs par rapport aux résultats du cdH lors du dernier scrutin.

Par contre, et c’est l’un des enseignements majeurs du baromètre, le PTB semble confirmer sa forme électorale avec 19,2 % d’intentions de vote (+5.4 %).

À l’inverse, Écolo avec 11,6 % des voix, perdrait de nombreux électeurs en Wallonie.

Bruxelles : le MR prendrait le leadership

Les intentions de vote à Bruxelles. ©EDA Presse

Premier parti d’opposition à Bruxelles, le Mouvement réformateur s’est lancé dans une stratégie de reconquête de la Capitale en voulant refléter davantage la diversité bruxelloise sur ses listes et en attirant certaines personnalités connues, dont Hadja Lahbib.

Or, selon le sondage, le MR devient la première force politique de la capitale avec 19,7 % des intentions de vote.

Comme en Wallonie, le PTB semble séduire les Bruxellois. Avec 15,3 % d’intentions de vote, il talonne désormais le PS et ses 18,8 %. Défi, parti très implanté à Bruxelles, connaîtrait un net recul en passant de 10.3 % à 6.9 % des intentions de vote.

Notons qu’à Bruxelles, la comparaison entre les intentions de vote formulées dans ce sondage et les résultats du dernier scrutin n’est pas aisée. En 2019, socialistes et écologistes ayant présenté dans la capitale des listes communes.

Flandre : l’extrême droite devient leader

Les intentions de vote en Flandre. ©EDA Presse

En Flandre, le Vlaams Belang, parti d’extrême droite, est crédité de 23.3 % d’intentions de vote. Une hausse de 4.7 % par rapport au dernier scrutin.

Mais la hausse la plus importante concerne Vooruit. Malgré les polémiques, le parti de Conner Rousseau est désormais crédité de 16.1 % d’intentions de vote (+5.3 %).

A contrario, les nationalistes démocratiques flamands de la N-VA seraient en forte chute et n’attireraient, aujourd’hui, plus que 20,4 % des électeurs (-5.1 %) par rapport à 2019.

Enfin, l’Open VLD, parti du Premier ministre Alexander De Croo s’écrase dans les sondages et enregistre la plus forte chute. Seuls 7,9 % (-5.6 %) des électeurs flamands seraient encore prêts à voter pour les libéraux, qui se retrouvent bien en dessous du CD&V, et dans un mouchoir de poche avec le PVDA (PTB) et Groen.

Note technique

Ce sondage a été réalisé par l’institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024.

Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel et la province. La marge d’erreur maximale est de 4,4 % dans les trois régions.