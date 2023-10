Compensation pour les prosumers "en décrochage": "J’entends bien que 55 €, c’est insuffisant", confirme Philippe Henry

"Le phénomène prend de plus en plus d’ampleur et impacte de plus en plus les prosumers", rappelle le député wallon Eddy Fontaine (PS).

Il interrogeait le ministre wallon de l’Energie, Philippe Henry (Écolo), en séance plénière du Parlement wallon mercredi, sur le système forfaitaire annuel que la Cwape a imaginé: "Il s’agit d’une demande d’indemnisation du gestionnaire qui a 4 mois pour vérifier la véracité de la demande et trouver une solution au problème. S’il n’y a pas de solution, alors l’indemnisation est due", croit savoir le député.

"L’ASBL Beprosumers estime que les 55 euros de moyenne annuelle, c’est trop faible ", ajoute le député de la majorité. "La proposition pourrait être adaptée en fonction de cas particuliers ? "

"D’abord résoudre le problème"

"Il n’y a pas de réponse définitive aujourd’hui", prévient d’emblée Philippe Henry.

Il a bien reçu la proposition finale de la Cwape, élaborée en concertation avec les acteurs du secteur, mais elle doit être analysée avant de proposer une formule à ses collègues du gouvernement wallon.

"Mais il ne faut pas perdre de vue l’objectif initial. Le but, c’est de sanctionner une production interrompue et de résoudre le problème. Pas de fournir un revenu alternatif pour les prosumers. " Qui n’en demandent pas tant.

Philippe Henry souhaite en tout cas mettre en œuvre un mécanisme simple. "On ne va pas faire une étude de cas très fouillée pour chaque prosumer."

"Par ailleurs, ce n’est pas 55 euros par an en moyenne mais 55 euros pour une installation moyenne. Pour une plus grande structure, on pourrait arriver à 120 euros dans le cadre de cette proposition. Mais j’entends bien que c’est insuffisant."

Reste à voir si la fourchette d’intervention pourra être modulée. Mais il insiste : "La priorité, c’est de résoudre le problème et d’arriver à un système simple".