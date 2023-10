Une ASBL d'intégration des Roms porte plainte contre Conner Rousseau: "Il doit y avoir un signal fort contre son discours de haine"

"Il doit y avoir un signal fort contre son discours de haine potentiellement raciste", estime Dejan Stankovic, de l'organisation Kham, basée à Bruxelles et qui porte plainte pour racisme et incitation à la haine et à la violence.

L'ASBL indique également qu'elle compte inviter M. Rousseau au camp de concentration d'Auschwitz, où plus de 20.000 Roms ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale.