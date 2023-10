Deux à quatre F-16 pour l’Ukraine en 2025: le plus gros effet d’annonce de la législature ?

Interviewée par Martin Buxant, la ministre de la Défense fait alors le point sur l’aide que peut apporter la Belgique à l’Ukraine. Et annonce notamment que notre pays pourrait accueillir 50 techniciens ukrainiens pour qu’ils soient formés sur F-16. La maintenance des avions de la coalition F-16 se ferait également sur notre territoire.

Mais quand arrive la question délicate qui divise l’exécutif, à savoir la livraison d’avions belges, Ludivine Dedonder donne une réponse surprenante. Elle explique que la Belgique enverra des F-16 "à partir de 2025 en fonction de la montée en puissance de notre capacité de F-35". Et la ministre l’assure: elle ne fait pas ici "d’effet d’annonce". Pourtant, ses déclarations tombent à point alors que Volodymyr Zelensky vient en Belgique. Et elles n’ont pas fait, paradoxalement, l’objet d’une décision en kern, le conseil des ministres restreint, qui réunit les vice-Premier autour du Premier ministre.

La clarification d’Alexander De Croo

En conférence de presse aux côtés de Volodymyr Zelensky, Alexander De Croo est revenu sur ces déclarations. Et a confirmé qu’aucune décision formelle n’avait été prise… parce qu’en juin prochain, des élections se tiendront. Et c’est, selon le Premier ministre, au gouvernement en place à ce moment-là de faire ce choix. "C’est comme ça que les démocraties fonctionnent: ce sont les gouvernements au pouvoir à un moment qui prennent les décisions. Mais soyons clairs: les F-16 seront disponibles", a expliqué Alexander De Croo. Dans l’entourage de Ludivine Dedonder, on estime que les propos de la ministre ont peut-être été mal interprétés. "Elle n’a pas dit on va les donner", nous explique-t-on à bonne source. "C’est la Défense qui va pouvoir proposer au gouvernement, à partir de 2025, que ceux-ci soient donnés."

Dans les rangs écologistes, on rappelle qu’on n’a "pas changé d’avis" sur les F-16. "De Croo a été correct et a dit les choses correctement", ajoute un cacique qui rappelle qu’il faut remettre cette séquence dans les tensions entre les libéraux et les socialistes sur l’envoi de ces avions. "Ludivine Dedonder a été peut-être un peu trop vite et un peu trop loin".

Dans les rangs libéraux, on se félicite du changement d’attitude de la ministre. "Comme avec le nucléaire, on avait répondu au MR que c’était impossible", estime David Clarinval sur X. "Nous avons pourtant réussi à convaincre la ministre de la Défense de prendre la décision qui s’impose et d’envoyer des F-16 à l’Ukraine afin de protéger notre sécurité."

Mais le vice-premier ministre ajoute que cela devrait se faire "dès 2024": "Le kern décidera au plus vite de la manière dont ce déploiement sera organisé pour veiller aux intérêts de l’Ukraine et à la sécurité européenne sans mettre notre pays en danger."

Dans l’opposition, on fustige une "cacophonie": "On nous annonce ce mercredi matin qu’on livrera de deux à quatre F-16 et puis on apprend que c’est en fait une décision qui incombera au prochain gouvernement", lance le député Georges Dallemagne (Les Engagés). "C’est un effet d’annonce irresponsable par rapport à la situation en Ukraine".

Du côté de la N-VA, on s’étonne aussi du virage de la ministre qui avait maintenu jusqu’ici que pareille cession était impossible d’un point de vue opérationnel. Notons qu’à l’issue de son passage à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a tweeté qu’il était "reconnaissant à la Belgique pour tout le soutien", ajoutant qu’il appréciait "tout particulièrement qu’elle soit prête à fournir des F-16". Reste à savoir s’il a bien saisi les subtilités du "contrat"…