Bernie Sanders à Bozar devant 2.000 personnes pour présenter son dernier livre

C’est dans une salle Henri le Boeuf comble et sous les applaudissements de près de 2.000 personnes que Bernie Sanders a fait son entrée mardi soir à 20h30. Animée par le rédacteur en chef du site d’information néerlandophone Apache, Karl van den Broeck, la discussion était l’occasion pour le public d’entendre M. Sanders parler de son dernier ouvrage, pendant près de deux heures.

Dans “It’s OK to be angry at capitalism”, le sénateur indépendant du Vermont, et ancien candidat à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle américaine de 2020, plaide pour une refonte en profondeur de l’économie et de la politique. Il y tire le constat que le “capitalisme illimité” est responsable d’une inégalité des revenus et des richesses “sans précédent”, “sape la démocratie” et “détruit la planète”.

”Pour moi, le monde évolue vers une forme de démocratie oligarchique. Les inégalités socio-économiques augmentent considérablement et la concentration des propriétés (”ownerships”) aussi, que ce soit au niveau de l’agriculture, des transports, de la finance, ou encore des médias”, a ainsi amorcé Bernie Sanders au pupitre de la salle pleine. “Aujourd’hui, aux États-Unis, trois individus milliardaires possèdent plus de richesses que près de 165 millions autres américains”, a-t-il ensuite ajouté.

Néanmoins, loin d’être pessimiste, l’homme politique américain de 82 ans a également tenu à mettre en avant le côté progressiste de sa vision politique. “Ce n’est pas sans issue. Nous pouvons accomplir des changements sociétaux et créer un monde où les gens, aux États-Unis ou ailleurs, vivraient sous des conditions de vie décentes. C’est possible et ça n’est pas une utopie. Mais pour ce faire, il va falloir qu’on comprenne et démantèle cette dynamique de concentration de richesse”, a-t-il insisté mardi soir face à une foule enthousiaste.

À travers cet ouvrage, au-delà de pointer l’inégalité grandissante des revenus aux Etats-Unis, M. Sanders évoque aussi d’autres “dérives capitalistes”, comme la responsabilité des entreprises dans la crise climatique, l’impact de l’afflux d’argent sur la démocratie, le danger que représentent le chômage et les inégalités technologiques, ou encore le manque de médias locaux et critiques. Ce qu’il est cependant essentiel de garder en tête selon M. Sanders, est “l’enjeu sous-jacent à tous ces différents problèmes, à savoir : Qui dirige le monde, et qui a le pouvoir ?”, interpellait-il ainsi mardi.

”Si des millions de personnes se sentent laissées-pour-compte au point de ne plus croire en notre système démocratique (d’un point de vue médiatique, politique, économique, ou même scientifique), c’est que cette détresse est réelle. Et elle vient précisément de l’inflation, du mauvais système de sécurité sociale, des inégalités de revenus grimpantes, ou de l’espérance de vie qui se réduit parmi la classe ouvrière”, a-t-il insisté.

Selon Bernie Sanders, l’urgence aujourd’hui pour les partis de gauche et les partis progressistes est, par conséquent, “de prendre en compte cette désillusion politique et démocratique, de prendre en compte ces gens-là, et de leur apporter une réponse politique concrète s’éloignant du statu quo”.