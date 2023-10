Plan d’économie à L’Avenir: "C’est tout un secteur qui est en mutation", réagit le ministre Willy Borsus

Pour rappel, un nouveau plan d’économie (le 3e depuis 2018) est en cours de négociation au sein de la maison L’Avenir. Après les 45 ETP de 2018 sous l’ère Nethys et le plan d’économie de 1 million en 2022, le groupe IPM (L’Avenir, DH, La Libre) "prévoit cette fois la suppression de 20 ETP sur 3 ans ", résume Laszlo Schonbrodt.

"Quels leviers la Région peut-elle actionner pour soutenir L’Avenir et le pluralisme de la presse en général ? "

"Le 2e titre"

Le ministre Borsus le répète: le secteur est sous pression. "Et c’est encore pis si la RTBF, elle-même financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, peut diffuser du contenu qui peut concurrencer les groupes qui produisent les journaux."

Selon lui, "pour soutenir la presse écrite, sa pluralité et toute l’importance qu’elle représente pour nos concitoyens, il faut lutter contre ces externalités ". Et par ailleurs compter sur la FWB pour encourager "l’intérêt vers les journaux, la lecture, l’appropriation de l’information sur les supports papier ou numérique. Et travailler sur les leviers économiques dont on peut disposer au niveau régional. Pour le reste, on est dans la mutation de l’ensemble d’un secteur ", conclut Willy Borsus.

Laszlo Schonbrodt reprend: "On parle du 2e titre le plus vendu côté francophone, celui qui affiche le moins de chute dans ses ventes, souligne le député. C’est intéressant de voir que les travailleurs acceptent des sacrifices depuis des années, et une dégradation forte de leurs conditions de travail, mais que ça n’empêche toujours pas la direction de faire ce choix: réduire encore le personnel."