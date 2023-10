“Ce gouvernement a tenu ses promesses” : Alexander De Croo a défendu son budget 2024 et le bilan de la Vivaldi

Devant un hémicycle plein, où la bonne humeur a laissé sa place à une minute de silence dédiée aux victimes des attaques terroristes perpétrées par le Hamas en Israël, le Premier ministre a défendu le bilan de son gouvernement.

”Notre pays est sorti plus fort des crises qu’il a traversées”, a lancé Alexander De Croo. “Nos finances publiques s’améliorent et progressent pas à pas dans la bonne direction, avec en ligne de mire la norme de Maastricht. Nous allons fournir un effort total de près de 5 milliards d’euros en 2024. Nous tenons nos promesses. Nous soutenons nos citoyens dans des temps difficiles.”

Maintien de la TVA à 6 % pour les démolition-reconstruction de biens immobiliers et sur l’achat de pompes à chaleur, financement du service citoyen, “contribution honnête” des grandes banques… Le Premier ministre a rappelé les principales décisions découlant du budget 2024.

Flexijobs

”Que ce soit sur la digue de La Panne ou dans les parcs de vacances de Durbuy, aujourd’hui, des établissements horeca doivent souvent fermer plus tôt, faute de personnel… Partout, on recherche des chefs de chantier, des soudeurs, des techniciens et des chauffeurs de poids lourds. Ce phénomène freine considérablement notre prospérité”, a lancé le Premier ministre en vantant l’élargissement du système de flexi-jobs. “Nous doublons le nombre de secteurs où les flexi-jobs sont possibles. Et surtout, nous faisons en sorte que le travail soit récompensé et que le nombre d’épaules qui portent notre prospérité augmente”, a ajouté le Premier ministre sous des applaudissements émanant des bancs de la majorité.

Crise de l’accueil

Le Premier ministre est revenu aussi sur sa volonté de créer de nouvelles places d’accueil. “Nous prenons nos responsabilités contrairement à ceux qui nous donnent des leçons de l’extérieur. Mais disons-le clairement ! Uniquement des places d’accueil, ce ne sera pas cela la solution complète. Pour cela, les pays de l’Union européenne doivent s’accorder sur des règles efficaces.”

Un important volet “sécurité” a aussi été développé, avec un accent porté sur Bruxelles. “Nous avons réuni tous les niveaux de pouvoir, convenu d’un plan d’action de 22 mesures et impliqué tous les partenaires.”

Le Premier ministre est enfin revenu sur l’ouverture de nouveaux centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, sur la présidence belge de l’Union européenne et a également annoncé l’arrivée d’un ensemble de mesures pour lutter contre la désinformation suite aux incendies anti-EVRAS qui ont ciblé des écoles.

”Nous avons encore huit mois pour continuer à travailler, avec résilience et confiance, pleins d’énergie et avec la ferme volonté de rendre la Belgique plus forte pour tous”, a conclu Alexander De Croo.

Le Premier ministre, largement applaudi par la majorité, a demandé la confiance de la Chambre. Le vote aura lieu jeudi, soit 48 heures après le dépôt de la motion de confiance.