Face aux chiffres, le député MR Olivier Maroy ne peut s’empêcher d’être assez fasciné: "Ça n’a l’air de rien, mais avant la nouvelle législation, les matelas collectés en recyparcs représentaient 6 500 tonnes de déchets encombrants". Des déchets qui étaient tous incinérés.

Depuis janvier 2021, les producteurs et importateurs de matelas sont responsables de la collecte et du recyclage de leurs déchets. " Pas moins de 90% des composants peuvent être réutilisés", poursuit Olivier Maroy. Aujourd’hui, un demi-million de matelas par an sont recyclés sur le site Veolia de Sombreffe.

Depuis janvier 2023, les matelas peuvent être amenés dans un recyparc, dans des conteneurs conçus pour les protéger de la pluie (un matelas mouillé perd une bonne partie de son potentiel de recyclage) et éviter les risques sanitaires.

À noter que les matelas usagers qui sont jugés techniquement non conformes pour un recyclage seront exceptionnellement incinérés, comme avant, au titre d’encombrant "classique".

Les derniers conteneurs en cours d’installation

La collecte en recyparc devait être généralisée pour l’été dernier, en collaboration avec l’ASBL Valumat, l’organisme de gestion en charge de la responsabilité élargie de ses adhérents, producteurs et importateurs.

Le député du Brabant wallon vient de tester, à titre personnel, l’organisation de la collecte sélective dans "son" recyparc. "À Orp-Jauche, c’est en place ", constate Olivier Maroy. Et ailleurs ?

La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Écolo) a vérifié auprès de la Copidec, qui fédère les intercommunales de gestion des déchets: "Il reste moins de 1% des recyparcs wallons qui ne sont pas encore opérationnels pour les matelas. Les conteneurs y sont en cours d’installation. Ce sera donc généralisé à 100% très prochainement", se réjouit-elle.

Et du côté des ressourceries ?

Par ailleurs, avant même de penser "recyclage", un vieux matelas peut aussi être réutilisé comme tel, après nettoyage et réparations éventuelles. À ce stade, la Ressourcerie du Pays de Liège, actuellement seul centre de réutilisation affilié, a traité 106 matelas en 2022. "Valumat est en négociation pour que d’autres centres, tels que la Ressourcerie Namuroise, la Ressourcerie du Val de Sambre ou L’envol à Soignies, s’affilient également. Le nombre de matelas réutilisés devrait donc augmenter", prévoit la ministre Écolo.

Rappelons enfin que, lors de l’achat d’un nouveau matelas, les vendeurs ne sont pas obligés de procéder à la reprise de l’ancien, même si Valumat les y encourage vivement, moyennant une compensation financière.