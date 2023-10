Notre gouvernement donne l’impression que la crise est derrière nous. Et je me demande quand le Premier ministre a effectué pour la dernière fois ses courses ou fait son plein. Nos concitoyens continuent de faire face à d’importants défis en matière de pouvoir d’achat. Malheureusement, aucune mesure n’a été mise en place pour aider la population à résoudre cette problématique. Au PTB, nous proposons d’appliquer une TVA de 0 % sur les produits alimentaires.

Budgétairement, est-ce crédible ?

Cette mesure a un coût, mais nous pourrions la financer en éliminant plusieurs niches fiscales. À l’opposé, le gouvernement propose aux personnes qui éprouvent des difficultés de prendre un deuxième emploi grâce aux flexi-jobs. La Vivaldi prévoit d’étendre considérablement les secteurs où ceux-ci peuvent être utilisés. En réalité, cela signifie qu’on dit au citoyen qu’en plus de son emploi principal au salaire bloqué, il peut prendre un flexi-job le week-end et s’épuiser au travail pour payer ses factures.

En matière de fiscalité, estimez-vous que la Vivaldi va chercher l’argent là où il faut ?

Non. Il aurait fallu aller chercher de l’argent sur les épaules les plus larges et instaurer notamment une taxe sur les ultra-riches. Aujourd’hui, on nous sort une taxe “rikiki” sur les banques qui va rapporter 150 millions d’euros. Pourtant, le bénéfice net après impôt des quatre plus grandes banques du pays a atteint 6,2 milliards d’euros en 2022. On aurait pu taxer réellement les surprofits réalisés par le secteur bancaire. D’autant plus que les prévisions pour 2023 annoncent près de 9 milliards de bénéfices pour 2023.

Dans les économies, le gouvernement annonce aussi 100 millions sur les soins de santé…

Ce virage a déjà été pris l’an dernier. Si l’on cumule la réduction de la norme de croissance et l’ensemble des économies réalisées sur le budget des soins de santé en supprimant des sous-utilisations, c’est plus de 400 millions qu’on retire pour avoir un budget qui plaît à l’Europe.

Par rapport à la santé, le Premier ministre annonce aussi des infirmières en flexi-jobs. Or, s’il y a une pénurie d’infirmières, c’est parce que les personnes recherchent des emplois stables et biens rémunérés.

Le problème numéro 1, c’est qu’on va chercher l’argent chez les citoyens. On a réformé les pensions pour que les gens travaillent plus longtemps. On américanise le marché du travail pour que les personnes cumulent deux ou trois jobs. Cette austérité-là, nous n’en voulons pas.