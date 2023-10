Budget 2024: Catherine Fonck dénonce 800 millions d’économies sur les soins de santé

Pour rappel, le gouvernement a décidé lundi de réaliser une nouvelle économie de 100 millions d’euros à partir de crédits non utilisés dans les soins de santé. Une mesure qui fait écho à d’autres prises lors des précédents travaux sur le budget de 2024.

“L’an dernier, le gouvernement avait déjà travaillé sur les budgets 2023 et 2024”, rappelle Catherine Fonck. “Lorsque l’on évoque ces 100 millions d’économies, on oublie de mentionner qu’il y en avait déjà eu auparavant.”

Dans ses bras, la députée Les Engagés tient la dernière proposition globale pour le budget des soins de santé 2024 rédigée par le Comité de l’assurance de l’INAMI. Or, la synthèse du document préparé par les prestataires de soins et les mutuelles analyse ces décisions antérieures.

Et rappelle que la norme de croissance du budget des soins de santé, censée permettre au secteur de répondre à l’évolution des besoins, a été diminuée pour 2024 de 2,5 % à 2 %. Ce qui correspond à une diminution de 169 millions d’euros. Et à cela, il faut ajouter différentes corrections techniques décidées lors des conclaves précédents. Pour le Comité de l’assurance, “le total de l’ensemble de ces montants se chiffre à presque 700 millions, ce qui est plus élevé que l’effet de la norme de croissance sur le budget 2024.”

“Avec une norme de croissance, pour 2024 ramenée à 0 %, le gouvernement annonce donc qu’il ajoute 100 millions d’économies”, souligne Catherine Fonck. “Pourtant, le ministre Franck Vandenbroucke affirme toujours que le budget consacré à la Santé n’a jamais été aussi important. Évidemment, il y a eu des montants considérables investis pour le Covid-19. Mais c’était un “one-shot” qui n’avait rien à voir avec des politiques structurelles. Ensuite, il y a eu l’effet mécanique lié à l’inflation.”

Pour Catherine Fonck, la Vivaldi ne respecte donc pas les engagements pris après la crise sanitaire vis-à-vis du personnel soignant. “Le Covid a été un accélérateur et une forme de révélateur sur les tensions vécues par le secteur”, ajoute Catherine Fonck. “Mais aujourd’hui, les promesses ne sont pas respectées alors que les besoins sont cruciaux. Pour passer un IRM, le il y a un délai d’attente moyen allant de trois à six mois. Face aux pénuries, on a besoin d’un plan d’attractivité, mais aussi de rétention du personnel soignant. Et le plan cancer n’a plus bougé depuis des années. .. Ce sont des enjeux majeurs. Et ne pas investir réellement aujourd’hui, c’est décider de le payer deux fois demain sur le plan budgétaire.”

Pour Catherine Fonck, le retrait simple de ces 100 millions de crédits “sous-utilisés” dans le budget des soins de santé pose question. “On pourrait utiliser cet argent pour le réinvestir dans d’autres politiques de santé”, conclut Catherine Fonck. “Mais ici, le gouvernement prend ces montants et décide de les renvoyer directement au trésor public. Au final, ces montants sont donc retirés de façon structurelle. Un retrait qui se reportera à nouveau dans les prochains budgets.”