Alexander De Croo sur le budget fédéral: "Notre politique a permis de protéger le portefeuille des Belges"

"Notre pays est sorti plus fort des crises qu'elle a traversées. Protéger nos citoyens et nos entreprises en période de crise nous a couté plus de 20 milliards. Alors oui, le chemin qui mène à l'équilibre est plus long. Mais nous n'avons laissé personne de côté", a défendu le Premier ministre Alexander De Croo, mardi lors de son discours de politique général prononcé à la Chambre.