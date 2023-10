Officiel: le mandat de Georges-Louis Bouchez à la tête du MR est prolongé d'un an

Le bureau exécutif du MR a proposé un "déploiement global" en vue des différents scrutins du 9 juin. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité par le Conseil du parti lundi matin, a précisé Georges-Louis Bouchez.

Le MR espère ainsi être "le plus efficace et convaincant" possible aux yeux des électeurs.

Le déploiement adopté lundi prévoit notamment la nomination de chefs de file dans les différentes entités en vue de la campagne électorale.

Le vice-Premier ministre David Clarinval se chargera de l'échelon fédéral. L'actuel vice-président du gouvernement de Wallonie Willy Borsus portera la voix du MR en Région wallonne, a avec comme priorité le marché du travail et le taux d'emploi. A Bruxelles où le MR est dans l'opposition depuis 20 ans, David Leisterh tentera de "prendre la citadelle". De son côté, Pierre-Yves Jeholet, l'actuel président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, portera les valeurs du MR dans cette entité, avec pour but notamment de "remettre la valeur de l'effort, du mérite et du dépassement de soi au coeur de l'école".

Ensemble, ces différents acteurs doivent former un "MR aux multiples visages".