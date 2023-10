La station Shell de Petit-Han a été la proie d’un violent incendie (vidéo)

Ce samedi après-midi, peu avant 15 h, un violent incendie s’est déclaré au sein de la station Shell express de la rue de Givet entre Grandhan et Petit-Han (Durbuy). Arrivés rapidement sur les lieux, les pompiers de Marche-en-Famenne et Erezée renforcés par ceux de Hamoir, Saint-Hubert et Rochefort ont pu éviter que les flammes ne se propagent aux pompes à essence ainsi qu’aux bombonnes de gaz situés l’extérieur dans le périmètre.