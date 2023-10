1. "Droit parlementaire bafoué"

Le ministre du Budget Adrien Dolimont (MR) entend d’emblée que les journalistes sont mieux servis que les députés, puisque le gouvernement wallon tenait déjà une conférence de presse dimanche matin.

Dans l’opposition Les Engagés, André Antoine y voit en effet un "délitement du contrôle démocratique qui n’est pas acceptable. Le droit parlementaire est bafoué", reproche-t-il vertement au ministre.

Celui-ci fera pourtant remarquer que, du temps de son prédécesseur, Jean-Luc Crucke, ex-MR recruté par Les Engagés en 2022, il fallait attendre les débats parlementaires de novembre pour avoir une présentation de l’esquisse budgétaire.

2. "Des exceptions bien commodes"

Un budget à l’équilibre en 2024 ? "Mais comment y croire, alors que le déficit SEC (NDLR: qui répond aux règles comptables européennes) est de 2,2 milliards ?" lance François Desquesnes. Le chef de groupe Les Engagés pointe la présentation d’un budget 2024, qui exfiltre les dépenses exceptionnelles de type Covid, inondations, guerre en Ukraine, etc. C’est bien pratique, laisse-t-il entendre. "Vous inventez une nouvelle terminologie: le budget de fonctionnement", ironise le député de l’opposition.

Faux, réagit l’Écolo Stéphane Hazée. Cette présentation spécifique, Jean-Luc Crucke l’utilisait déjà avant qu’Adrien Dolimont débarque.

3. "Il manque 43 millions"

Le gouvernement annonce 500 millions d’économies structurelles cumulées entre 2022 et 2024. C’est à l’origine une suggestion de la commission externe de la dette : gratter au moins 150 millions d’économies structurelles par an ou 1% des recettes, pour retrouver une maîtrise de la dette. "Il manque 43 millions. Vous auriez dû établir le montant à économiser sur 3% des recettes de 2024 qui s’élèvent à 18,1 milliards€, soit 543 millions € et pas 500 millions€ comme annoncé."

Adrien Dolimont persiste: avec son calcul basé sur 1% de recettes année après année, il reste dans les clous plantés par la commission externe de la dette, sans ambiguïté aucune.

Au PTB, John Beugnies a sa propre analyse: "Vous annoncez 100 millions d’économies structurelles en 2024 et 500 millions en tout. Vous êtes en train de prendre la direction de l’austérité", regrette-t-il.

4. "Pillage des UAP"

"Mais de quelles économies parle-t-on en réalité ?" soupire André Antoine. Pour l’ancien ministre du Budget, ça tient en deux formules: sous-utilisation de certains crédits et mobilisation de trésorerie des unités d’administration publique (UAP, où le gouvernement ira chercher 700 millions €). "On fait semblant qu’il y a trop de trésorerie. C’est parfois vrai, parfois pas. Et on ne tient pas compte des engagements à tenir du côté de ces UAP, peut-être pas en 2024, mais plus tard."

Là encore, Stéphane Hazée intervient. "Ce serait scandaleux de passer le peigne dans la trésorerie des UAP ? Le matelas de cette trésorerie, c’est 3,3 milliards. Quand elles s’endettent, c’est deux fois plus cher que quand la Région le fait. C’est donc judicieux d’aller reprendre les moyens là plutôt que d’aller les chercher sur les marchés."