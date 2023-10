Budget 2024: comment le gouvernement De Croo a trouvé 1,2 milliard d’euros

Après de longues heures de négociations, le gouvernement est parvenu à un accord sur le budget 2024. Et, de manière inhabituelle, l’optimisme régnait ce lundi soir au sein de la Vivaldi, où chaque vice-premier était fier de présenter les mesures importantes pour sa famille politique. “Nous faisons à nouveau ce que nous avions promis”, a déclaré Alexander De Croo, bien que son sourire peinât à dissimuler une fatigue évidente. “Cela prouve que si l’on fait les choses ensemble, on va plus loin ensemble avec des bonnes mesures.”