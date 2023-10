Le gouvernement wallon boucle son budget 2024 : un équilibre sans nouvelle taxe et une dette sous les 3 milliards

Au terme d’une semaine de travail pour construire le budget initial 2024, on note que l’expression la plus populaire reste bien la "soutenabilité de la dette": "C’est notre mantra", confirme Adrien Dolimont, ministre MR du Budget, lors de la conférence de presse organisée ce dimanche matin.

L’équilibre budgétaire devrait être théoriquement atteint en 2024, comme prévu dans l’accord de gouvernement de 2019. Hors dépenses uniques et exceptionnelles, et sans impôt nouveau. "La ligne rouge à ne pas franchir…" résume le ministre Dolimont.

Ce qu’on en retient.

1. La fameuse trajectoire de la dette: à l’équilibre en 2024

Depuis 2022 et les recommandations de la commission externe de la dette, le gouvernement wallon s’impose un exercice strict: pour revenir à une maîtrise de la dette, il faut chaque année réaliser des économies correspondant à 1% des recettes wallonnes, de façon structurelle et cumulative. Soit de 150 à 170 millions à ne pas dépenser, ni maintenant, ni jamais. En plus des 150 ou 170 millions économisés l’année précédente, etc. C’est le modèle mis en place pour la 3e fois.

Il fallait trouver où économiser 70 millions pour 2024. Le gouvernement en a déniché 100. "Depuis le début de cette politique, nous avons réalisé un demi-milliard d’efforts structurels sur le budget. On peut toujours discuter à perte de vue, mais c’est fait", souligne le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS), probablement à l’attention de l’opposition Les Engagés et PTB.

"Hors dépenses uniques et exceptionnelles (Covid, inondations, dépenses d’investissements, etc.), c’est le retour à l’équilibre pour 2024 du budget de fonctionnement ". La courbe qui tend vers la réduction du déficit est moins tonique qu’en 2023, "parce que tous les projets du Plan de Relance sont engagés. Et absorbent des budgets pour avancer", ajoute Elio Di Rupo.

2. Où va-t-on faire de nouvelles économies ?

Le gouvernement ne s’épanche pas sur une liste complète. Elle sera livrée dans les jours qui viennent aux députés wallons lors des questions parlementaires.

Mais la réforme des titres services fait partie des économies structurelles: ils vont passer de 9 à 10 € dès janvier 2024. Le décret (avant-projet) est passé en 1re lecture au gouvernement, précise la ministre de l’Action sociale Christie Morreale (PS). "Ça permettra une maîtrise financière. Il y a eu des dérapages au cours des dernières années".

Au-delà d’une "maîtrise des dépenses dans toutes les administrations et cabinets, d’une optimisation des perceptions des amendes administratives (poids lourds en surcharge, lutte contre la délinquance environnementale) ", de la réforme de certains dispositifs d’aides à l’emploi, le gouvernement veut aussi mettre en pratique le "spending review". C’est-à-dire se mettre en capacité d’avoir une vision globale des dépenses, comme le recommande aussi la commission externe de la dette.

En 2024, ce sera notamment le cas pour la gestion du parc automobile de l’administration, le plan d’investissement immobilier et les dépenses informatiques, explique Adrien Dolimont.

"On poursuit la professionnalisation de la gestion budgétaire. Parce qu’on ne gère pas le budget aujourd’hui comme il y a 10 ans. Les compétences et les flux financiers ont changé", rappelle le ministre MR du Budget.

3. Le nouveau centre stratégique

Adrien Dolimont officialisera en janvier 2024 la création d’un nouvel outil: le Centre stratégique d’expertise fiscale, financière et budgétaire, "pour favoriser l’échange entre les différentes cellules qui existent au niveau wallon et massifier l’expertise ", dit-il. "Cet outil conseillera le gouvernement dans les moments de négociation budgétaires et gouvernementales, mais aussi dans le cadre d’une hypothétique réforme de l’État, pour chiffrer les conséquences. "