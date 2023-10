Propos racistes de Conner Rousseau: les partis francophones désapprouvent mais avec des accents différents.

La sobriété était aussi de mise chez les Engagés, soucieux de ne pas alimenter la polémique. Le parti centriste a dit sa déception. "Ce nouvel épisode de propos inconvenants après ceux tenus à Molenbeek ne grandit pas la personne. C'est décevant mais je n'ai pas pour habitude de tirer sur l'ambulance et de faire des tacles sur les personnes, donc je n'ai pas davantage envie de commenter", a dit le président Maxime Prévot.

Le MR parle quant à lui de racisme mais s'étonne, sans citer personne, de la différence de traitement en fonction de l'auteur de propos litigieux.

"Le racisme ne peut être toléré ou excusé. Que l'on soit de gauche ou de droite, c'est un délit, pas une opinion ou une blague. L'insulte aux policiers, selon laquelle ils seraient trop payés, non plus. Il est navrant de devoir constater que l'anti racisme et l'exemplarité soient à géométrie variable pour certains selon l'auteur", a dit le président Georges-Louis Bouchez sur X. Le président du MR bruxellois, David Leisterh, s'est montré plus clair en s'en prenant directement aux socialistes qui, affirme-t-il, traitent les libéraux de racistes "à longueur de journée".

Plusieurs mandataires écologistes se sont exprimés dès jeudi soir, après la conférence de presse de M. Rousseau. La ministre fédérale Zakia Khattabi n'a pas caché son indignation: "Et donc on nous explique qu'un contexte peut servir de circonstances atténuantes à de tels propos: 'Tu ferais mieux d'utiliser ta matraque plus souvent. C'est le seul moyen de gagner leur respect (celui des Roms, ndlr). Sérieusement, toutes les digues ont définitivement rompu ?!" s'est-elle demandée sur X.

La façon dont Conner Rousseau a expliqué ses propos passe mal au PTB qui a rappelé l'importance de la lutte contre le racisme pour la gauche. "Oui, c'est un gros problème pour quelqu'un qui est président d'un parti de gauche de tenir des propos racistes quand il est soûl. Et trouver des excuses après est encore pire. Combattre le racisme est dans l'ADN de la gauche. La gauche authentique", a dit le président Raoul Hedebouw sur X.

DéFI s'inquiète enfin de l'impact de tels propos venant d'un président de parti sur le respect des citoyens envers le monde politique. "Si un président de parti démocratique peut, sans conséquences autres que des excuses, proférer des propos racistes en étant ivre, tenter de censurer la presse, invoquer les "circonstances" ... comment espérer que les politiques soient respectés pour leur exemplarité?" a fait remarquer le président François De Smet sur X.

Sammy Mahdi: "L'alcool permet beaucoup de choses mais pas des propos racistes"

L'ivresse ne peut excuser des propos racistes, a jugé vendredi le président du CD&V, Sammy Mahdi, après les déclarations de son homologue de Vooruit, Conner Rousseau.

Se défendant jeudi soir devant les médias après avoir été entendu par la police judiciaire fédérale de Gand, le socialiste flamand a évoqué un "discours d'ivrogne".

"L'alcool permet beaucoup mais pas de mettre dans votre bouche des pensées racistes et totalitaires. Discours d'ivrogne, cela ne peut en aucune manière embellir de laides pensées qui apparemment attendent une soupape pour sortir", a déclaré M.Mahdi sur Facebook.

Le président chrétien-démocrate dit avoir hésité longtemps avant de réagir publiquement. Il pensait d'abord garder le silence. "Jusqu'à ce matin où on m'a demandé si je réagirais au cas où Tom Van Grieken (président du Vlaams Belang) parlait de matraquer et de racaille brune. Ou si Dries Van Langenhove (ancien député VB poursuivi pour des propos racistes) échangeait avec des personnes haut placées dans un dossier où il est impliqué. Evidemment que je réagirais. Donc, pourquoi pas ici?".

M.Mahdi s'insurge contre la réduction des gens à leur couleur de peau. "De 'tous les bancs sont racistes' à 'la racaille brune', c'est une vision du monde qui donne envie de vomir, même sans ingurgiter des litres d'alcool", a-t-il conclu.