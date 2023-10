Propos racistes de Conner Rousseau : le président de Vooruit critiqué au sein de son parti, une rencontre prévue avec la communauté roms

La section gantoise des jeunes socialistes flamands va un cran plus loin en disant retirer sa confiance en la personne de l’actuel président. Pour celle-ci, “par ses propos et son comportement”, M. Rousseau “a franchi la limite que tout socialiste et toute personne qui se respecte doit se fixer. Ce n’est en outre pas la première fois que celui-ci recourt à ce type de discours haineux à l’égard de groupes qui sont systématiquement mis sous pression. Nous le condamnons fermement”, ont-souligné les jeunes socialistes gantois.

L’échevine Vooruit à la Ville de Gand Astrid De Bruycker a quant à elle, indiqué que les excuses constituaient “une première étape importante” mais qu’il était désormais nécessaire de “restaurer la confiance”, notamment envers la communauté rom concernée par les propos de Conner Rousseau.

”Ces déclarations sont fausses, en toutes circonstances. Point”, a de son côté réagi le député fédéral Joris Vandenbroucke, également sur X. “Et beaucoup sont en colère et déçus de cela. Cela a également été dit au bureau du parti. C’est pourquoi nous nous attendions à des excuses sincères qui sont arrivées hier.”

La députée européenne Kathleen Van Brempt a également qualifié les déclarations de son président de “fausses et indéfendables, dans quel contexte que ce soit”. “Les excuses ne sont qu’une première étape. La lutte contre la discrimination, le racisme et l’exploitation est dans l’ADN de notre mouvement. Nous devons le prouver chaque jour. En paroles et en actions”, a ajouté l’eurodéputée.

Le président de parti a présenté jeudi soir ses excuses pour des propos qui seraient de nature raciste envers la communauté Rom et qu’il a tenus début septembre à des policiers de Saint-Nicolas, soulignant qu’il avait alors consommé trop d’alcool. Il n’a pas voulu donner le détail de ses dires mais a assuré que la discussion s’était déroulée dans une “ambiance amicale”, s’exprimant après son audition par la police judiciaire fédérale de Gand.

Une rencontre avec la communauté roms

Le président de Vooruit Conner Rousseau aura prochainement une discussion “en toute sérénité” avec la communauté Rom. L’information divulguée par Het Laatste Nieuws a été confirmée vendredi par le parti socialiste flamand.

Le porte-parole de la communauté Rom à Saint-Nicolas (Sint-Niklaas), Imer Kajtazi, a déjà indiqué qu’elle acceptait les excuses de Conner Rousseau, à la condition qu’elles lui soient directement adressées.

