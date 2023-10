Nathalie Gallant, sur la prison de Haren: “Il n’y a pas suffisamment de personnel pénitentiaire pour accueillir le nombre total de prisonniers”

Quelles peines?

En tant qu’avocate pénaliste, Nathalie Gallant a donné son avis sur la politique menée en matière de justice par le ministre Van Quickenborne. “Il y a des réformes qui se justifient, notamment le renforcement de certaines peines, comme la violence intrafamiliale, violence contre la police, etc. On a fait disparaître du code pénal certaines infractions qui n’existent plus de nos jours. Mais le vrai problème c’est qu’on vous dit également que le but poursuivi par ce code pénal, c’est en réalité de réserver la prison en dernier ressort et donc de proposer un arsenal de mesures afin de permettre au juge d’opter pour autre chose que la prison. Et ça, excusez-moi, c’est une hypocrisie totale. Parallèlement à ça, M. Van Quickenborne prône le fait d'exécuter de plus en plus de petites peines.”

Surpopulation carcérale

Il existe une volonté du gouvernement d’exécuter de plus en plus de peines. Mais selon Nathalie Gallant, cette position est contradictoire, le gouvernement évoquant la faisabilité de ces mesures avec la créations de nouvelles prisons, mais qui ne sont pas encore là. “Dans l’immédiat, nous n’avons pas les nouvelles prisons. À Bruxelles, il y a la prison de Haren que l'on nous avait présenté comme la panacée. Mais la réalité c’est que ce n’est pas du tout la panacée. La prison est certes très grande, elle peut contenir pas mal de prisonniers mais il y a un petit détail qui tue: il n’y a pas suffisamment de personnel pénitentiaire pour accueillir le nombre de prisonniers.”

Un grand procès à venir

Très bientôt va se dérouler le procès dans le cadre de l’affaire Sky ECC. Il s’agit d’une messagerie cryptée utilisée par les narcotrafiquants. Au total 129 prévenus seront présents. Nathalie Gallant représente un des prévenus de celui-ci. “À un moment, nous prendrons le dessus sur ce type de criminalité et je dois dire que sur ce point là les autorités judiciaires font tout pour.”