Propos racistes contre les Roms : les plates excuses de Conner Rousseau

Plus tôt dans la journée, le président des socialistes flamands avait été auditionné par la police de judiciaire de Gand. Où il a pu prendre connaissance de ses propos et des images filmées par les bodycams des policiers qui sont intervenus dans le café.

“Il y a quelques semaines, j’étais dans ce café et j’avais trop bu”, a expliqué Conner Rousseau. “Je vous ai toujours dit que je ne me souvenais pas de ce qui s’était passé ou s’il y avait eu un incident. Mais j’ai toujours dit que je me rappelais que l’ambiance était amicale et agréable. J’ai pu voir aujourd’hui les images. Et de celles-ci, je peux répéter que l’ambiance était amicale et agréable.”

“À Saint-Nicolas, il y a de la frustration à propos de nuisances, des détritus et des intimidations”, poursuit Rousseau. “À un moment donné, j’ai eu, ivre, une conversation avec des policiers présents. Et j’ai exprimé la frustration de nombreuses personnes du quartier d’une manière fautive. Et même si c’était brutal et sur le ton de la blague, j’ai été choqué par moi-même. C’était une faute. Et je veux clairement m’excuser.”

Si Conner Rousseau affirme vouloir faire la transparence, il n’a pas voulu répéter les propos proférés face aux policiers. Mais il a reconnu après son discours qu’il aurait incité ceux-ci à se servir de leur matraque contre des Roms pour leur apprendre le respect. “Je rejette cette déclaration, même si c’est celle d’une personne ivre et que c’était pour rire. Il est clair sur les images qu’il s’agissait de divagations d’une personne bourrée. Mais je prends mes distances avec ces propos car ils sont à mille lieues de ce que je suis”.

L’article censuré diffusé

Ce jeudi, Conner Rousseau affirme faire un exercice de transparence. Mais la semaine dernière, le président de Vooruit a saisi la justice pour empêcher la diffusion d’un article et d’un reportage par VTM et Het Laatste Nieuws. Celui-ci allait relater ce qui s’était passé durant cette soirée du vendredi 1er septembre. Conner Rousseau avait obtenu gain de cause, s’attirant de vives critiques, notamment de l’association flamande des journalistes.

Il s’est justifié : à ses yeux, il n’était pas correct que la Flandre soit au courant de ce qu’on lui reprochait avant même qu’il ait pu consulter le p.-v. et voir les images de la police. “Dans ce pays, il y a trop d’allégations et de fausses accusations”, a-t-il affirmé.

Après la conférence de presse, Het Laatste Nieuws a décidé de diffuser, sur son site Web, le fameux article censuré. On y apprend que l’affaire a débuté à 6 heures du matin, lorsqu’un miroir a été brisé dans les toilettes du café alors que Saint-Nicolas vibrait au rythme des Vredefeesten, des fêtes populaires qui ont lieu chaque année dans la commune.

Rousseau se serait d’abord approché de deux policiers dans le café en leur demandant s’il n’y avait pas trop de policiers en service à cette heure de la nuit, et en suggérant qu’ils faisaient peut-être cela à cause des primes de week-end. Le politicien n’est alors filmé que par les caméras du café. Il mentionne aux agents qu’ils feraient mieux d’aller où vit sa grand-mère, où de nombreuses nuisances seraient dues aux trafiquants de drogue.

Enfin, selon les policiers, Rousseau leur parlera des Roms présents à Saint-Nicolas qu’il qualifiera “d’hommes bruns” et leur dira, en résumé, qu’ils feraient mieux d’utiliser plus souvent leur matraque car c’était “le seul moyen d’obtenir leur respect”. Peu après, Conner Rousseau rejoindra à nouveau les agents à l’extérieur du café. Et leur parlera à nouveau du “nettoyage de la ville”. Des propos qui, cette fois, ont été filmés par les bodycams des policiers…

"Sa position au sein de Vooruit est affaiblie"

Conner Rousseau a été au centre des polémiques ces derniers mois. Après le classement sans suite de trois plaintes pour des faits de mœurs, le président des socialistes flamands a été rattrapé pour des propos racistes proférés en état d’ivresse. Est-il la victime d’une chasse aux sorcières digne de la politique américaine ? Non, estime le politologue Carl Devos (UGent) : “Aujourd’hui, au centre du débat, il y a le président d’un parti socialiste qui aurait prononcé des mots racistes face à un agent de police. Il ne s’agit donc pas d’affaires privées. Et c’est un problème pour Conner Rousseau, qui avait déjà eu des soucis suite à ses propos sur Molenbeek. C’était le seul moment où Conner Rousseau a eu des problèmes dans son parti, où certains ne peuvent accepter que le président prononce des propos racistes. Du coup, sa position est à nouveau affaiblie au sein de Vooruit. Mais il est si populaire en Flandre qu’il garde visiblement le soutien des ténors comme Frank Vandenbroucke ou Caroline Gennez.”