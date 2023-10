Péage urbain de Londres: un huissier aurait illégalement fourni les données des conducteurs belges aux Anglais

Pour faire respecter ces règles, les autorités britanniques ont délégué le contrôle à une société privée baptisée Euro Parking Collection plc. Et cette dernière n’hésite pas à utiliser tous les moyens pour retrouver les conducteurs étrangers qui ne sont pas en règle d’enregistrement et donc, de paiement. Et elle a pu compter, en Belgique, sur la collaboration d’une étude d’huissiers, qui n’aurait pas hésité à consulter, sans base légale, la Banque-Carrefour des véhicules pour fournir les données de contrevenants belges. Un acte qui est revenu aux oreilles du gouvernement, alerté par le député N-VA Michael Freilich.

Aujourd’hui, le gouvernement entame des démarches contre cette étude. "Les huissiers ont un accès aux données de la Banque-Carrefour des véhicules pour mettre en œuvre un certain nombre de missions. Ici, un huissier a utilisé son accès à des fins qui ne sont pas prévues par la loi. Rappelons que le Royaume-Uni n’est plus dans l’Union européenne. Ensuite, qu’il ne s’agit pas ici d’amendes routières pénales", explique le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo). "J’ai pris deux décisions. J’ai demandé au SPF Mobilité qu’il entame des démarches pour introduire une plainte pénale contre cette étude. Et je demande que l’on renforce le système d’accès à la Banque-Carrefour des véhicules. On pourrait, par exemple, obliger chaque huissier d’introduire la raison pour laquelle il consulte celle-ci."

Notons que le SPF Mobilité a contacté le cabinet d’huissier suspecté, qui l’a informé que, depuis une instruction envoyée par la Chambre nationale des huissiers datée du 1er mars 2022, plus aucune consultation illégale n’avait été réalisée.

Un dossier disciplinaire

Du côté de la Chambre nationale des huissiers de justice, la CNHB, on est conscient du caractère sensible de ces données. Et l’on explique que des directives ont été adressées pour rappeler aux huissiers les exigences légales entourant leur consultation.

"La CNHB a été notifiée en août 2023 par le SPF Mobilité d’un problème éventuel", ajoute la porte-parole. "L’accès à la DIV pour cette étude a été suspendu… En outre, un dossier disciplinaire a été ouvert et la CNHB ne peut communiquer d’avantage sur le sujet. L’instruction est en cours et déterminera s’il y a lieu de poursuivre disciplinairement l’étude concernée."