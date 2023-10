Les opérateurs bloquent déjà les SMS douteux pour leurs clients, mais il arrive que des messages passent encore à travers les mailles du filet. Ce filet est désormais affiné grâce à un logiciel qui tire automatiquement la sonnette d'alarme lorsqu'un numéro envoie des SMS suspects.

Ce processus permet aux opérateurs de télécommunications d'intervenir immédiatement. L'argent nécessaire au développement de ce logiciel provient des fonds européens de relance, Proximus et Telenet y ont souscrit.

"Le logiciel permettant de bloquer les SMS frauduleux s'améliore encore", déclare la ministre De Sutter. "Proximus a déjà testé le nouveau logiciel. Lors de la phase de test, il a détecté jusqu'à six fois plus de faux messages qu'auparavant. (...) À partir de la mi-octobre, les personnes qui reçoivent des SMS malveillants ne les recevront plus".

Elle explique comment les escrocs opèrent. "Dans les faux messages, il y a un lien que les criminels utilisent pour piller des millions chaque année. Si vous cliquez sur ce lien et entrez vos coordonnées, vous pouvez vous faire escroquer de grosses sommes d'argent ou votre appareil peut être infecté par un virus". Cette pratique s'appelle le smishing.

En 2022, 39,8 millions d'euros ont ainsi été volés en Belgique par le biais de l'hameçonnage, indique Petra De Sutter en citant les chiffres de la fédération bancaire Febelfin. "Il ne s'agit pas seulement de faux SMS, mais aussi de courriels frauduleux".

C'est le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) qui a géré et mis en œuvre ce projet de lutte contre le smishing.