Le système BE-Alert testé dans plus de 200 communes, plus de 1,14 million de SMS ont été envoyés aux Belges

Le SMS a été l’option la plus populaire pour tester la plateforme. Un peu moins de la moitié (plus de 457.000) a été envoyée à des personnes inscrites à la plateforme tandis que le reste - plus de 685.000 - a été expédié sur base de la localisation. "Cela signifie que toutes les personnes en possession d’un téléphone portable qui étaient présentes dans la zone sélectionnée au moment du test ont reçu un message", détaille le Centre de crise. Ce qui comprend également les personnes qui ne sont pas inscrites à la plateforme.

Le test a été organisé en collaboration avec le gouverneur de Namur ainsi que les communes de Nivelles, Peer, Diksmuide, Asse, Büllingen, Mouscron, Essen, Limbourg, Tellin et Aalter.

Tout un chacun peut s’inscrire gratuitement à BE-Alert et renseigner jusqu’à cinq adresses. Cela permet d’être informé, même lorsqu’on est éloigné géographiquement de la zone où une urgence est déclarée. Jusqu’à présent, plus de 1,15 million d’adresses ont été enregistrées et 89% des communes se sont inscrites à la plateforme, peut-on lire sur le site de BE-Alert.