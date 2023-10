Hasselt: un enseignant suspendu après des messages discriminatoires partagés sur WhatsApp

Un enseignant de l'école sportive GO! Next à Hasselt a été suspendu temporairement après avoir envoyé des messages racistes, discriminatoires et homophobes au sein d'un groupe Whatsapp, a indiqué jeudi le président du conseil d'administration de l'école, Erwin Vermeulen.