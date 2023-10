Décret "taxis": "Il y a un défaut majeur"

Le ministre espère un doublement de l’offre actuelle, lacunaire dans beaucoup de communes wallonnes.

Mais les candidats seront-ils au rendez-vous ? Réaction mitigée du côté du directeur général de Bolt Belgique, Laurent Pantusa. "Doubler l’offre, c’est très bien. Encore faut-il qu’il y ait un marché."

Il pointe "un défaut majeur" du décret: l’ancrage communal qui organise la répartition des véhicules par quotas de licences. Et l’interdiction d’exercer en dehors de ce périmètre, sauf pour une course préservée.

"Par exemple, un chauffeur qui a pris sa licence à Braine-l’Alleud assure une course au départ de sa commune pour conduire quelqu’un à Nivelles. C’est à côté. Mais à moins d’avoir, par miracle, un autre client à ramener de Nivelles à Braine-l’Alleud, le chauffeur reviendra à vide, s’inquiète Laurent Pantusa. C’est là que le bât blesse. Le chauffeur peut aller où il veut, sur base d’une réservation en ligne. Mais le retour se fera à vide dans la grosse majorité des cas."

Les grandes perdantes

Et à partir de là, on flirte avec un impact négatif à trois étages, selon le patron de Bolt Belgique: "C’est d’abord un non-sens écologique évident ; ensuite, ce sera peu rentable pour les chauffeurs, ils répercuteront le coût sur le prix de la course, ce qui rendra le service moins abordable ; enfin, toute une série de communes wallonnes ne verront pas la couleur des “taxis de rue”. Les chauffeurs ne verront aucun intérêt à y demander une licence. Et elles seront les oubliées du décret. Tout ça va à l’encontre d’une ambition en termes de mobilité partagée", regrette Laurent Pantusa.

Une concertation a pourtant été organisée avant de boucler le décret. "En effet et nous y avons participé. C’était notre première remarque…"

Il précise que Bolt n’a pas encore arrêté sa décision quant à une éventuelle implantation en Wallonie. "On attend de voir comment la réforme sera appliquée. Pour créer le marché, il faut le fluidifier. Si les règles manquent d’un minimum de pragmatisme, on se retrouvera à l’opposé de notre mission, qui est de réduire l’usage de la voiture personnelle en zone urbaine, en combinant voiture partagée, vélo et transports en commun."