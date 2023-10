Test BE-Alert: un message test sera envoyé ce jeudi 5 octobre 2023 par 214 communes via le 1789

Au total, 214 communes enverront un message test aux habitants inscrits sur BE-Alert, le système lancé par les autorités en 2016. La majorité des communes enverront un message par SMS via le numéro 1789. Des messages seront également envoyés par email depuis l'adresse no-reply@be-alert.be et par appel vocal via le numéro 0477 77 77 55.