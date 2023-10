La Wallonie et Bruxelles accueillent davantage de demandeurs d'asile que la Flandre

Nicole de Moor n'a pas confirmé cette proportion, admettant toutefois que la Wallonie et Bruxelles accueillaient bel et bien davantage de demandeurs d'asile. "Chaque Région fait son effort. Mais il y a plus de places en Wallonie qu'en Flandre, c'est historique. Nous tentons de redresser la situation", a-t-elle répondu, appelant à ne pas communautariser le débat. "Mais la plupart de réfugiés reconnus s'installent ensuite plutôt en Flandre et à Bruxelles qu'en Wallonie.", a-t-elle nuancé. "Beaucoup de communes disent que c'est cela qui pèse le plus." Au total, 500 des 581 communes belges accueillent actuellement des demandeurs d'asile.

"Vous confirmez que les propos tenus en Flandre depuis deux ans par l'extrême-droite et la droite extrême sont faux", a réagi Simon Moutquin, appelant aussi à ne pas communautariser ce débat. "C'est faux de dire que la Flandre accueille plus que la Wallonie et Bruxelles." Le député a appelé à la transparence sur la répartition des demandeurs d'asile par commune.

Cette réplique a fait réagir Tomas Roggeman (N-VA). "En ce qui nous concerne, on peut encore concentrer davantage en Wallonie. Une majorité de l'opinion publique flamande demande exactement le contraire. Si la Wallonie et Bruxelles le veulent, ils doivent les accueillir. Ecolo essaye de mener une politique contre le gré des électeurs flamands", a-t-il dit.

Nicole de Moor a aussi été interrogée sur le travail mené par la task force chargée de trouver quelque 2.000 nouvelles places d'accueil temporaires. Une première réunion a eu lieu mardi et les parties prenantes ont convenu de se revoir la semaine prochaine.

La secrétaire d'État a salué le travail constructif, citant notamment la SNCB et la Défense. Malgré tout, elle a confirmé une nouvelle fois le maintien de son instruction visant à ne plus accueillir temporairement les hommes seuls. Un nombre très limité a toutefois pu être accueilli ces dernières semaines. Il s'agissait de personnes qui avaient introduit une demande d'asile dans un autre État européen et qui ont été conduites au "centre Dublin" de Zaventem en vue de leur renvoi vers le pays où la demande a été introduite. Des hommes seuls "avec des vulnérabilités particulières", comme un handicap, ont aussi été accueillis.