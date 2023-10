La période de garantie lors de l'achat d'un animal de compagnie est doublée

En outre, le projet de loi prévoit une "inversion de la charge de la preuve". Le consommateur n'aura plus à prouver que le vendeur était en faute, mais le vendeur lui-même devra être en mesure de démontrer qu'il n'était pas en faute.

Le vendeur devra également s'assurer que toutes les informations concernant l'animal, contenues dans le contrat de vente, correspondent à la réalité et qu'il est exempt de maladies infectieuses et de malformations congénitales. Les animaux doivent également avoir reçu les vaccins requis. En outre, les vendeurs devront informer correctement les nouveaux propriétaires sur les vaccinations ultérieures ainsi que sur l'espace de vie, la nutrition et les soins nécessaires.

Enfin, les nouveaux propriétaires auront toujours le choix de leur vétérinaire.

"Cette législation donne davantage de responsabilités aux vendeurs d'animaux et plus de clarté aux consommateurs", a expliqué Alexia Bertrand. "En tant que propriétaire, vous savez désormais parfaitement pendant quelle période vous pouvez faire valoir vos droits, par exemple pour le remboursement d'une visite vétérinaire urgente."

Le projet de loi peut désormais être soumis à la séance plénière.

"La garantie n'est pas doublée, mais divisée par deux", a réagi l'association de défense du bien-être animal Gaia, dans un communiqué. "Ce projet de loi est fait sur mesure pour l'élevage de chiots organisé", estime son président Michel Vandenbosch. À ses yeux, "c'est un mensonge total de prétendre que la période de garantie sera doublée". Selon lui, dans le cadre du système fédéral actuel, la période de garantie pour la vente d'animaux par des vendeurs professionnels aux consommateurs est de deux ans. S'il est vrai que l'inversion de la charge de la preuve est doublée, passant de six mois à un an, la période totale de garantie est réduite de moitié. Gaia annonce un futur recours devant la Cour constitutionnelle en cas de vote en plénière du texte en l'état.