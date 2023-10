Grève nationale : le parcours de la manifestation et les perturbations attendues ce jeudi 5 octobre 2023

Pas de perturbation sur le réseau SNCB

A Bruxelles, la Stib s'attend à des perturbations toute la journée, sans être en mesure d'estimer à ce stade l'ampleur du mouvement. Les voyageurs sont invités à prévoir, s’ils le peuvent, des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer ce jour-là. Les voyageurs seront informés en temps réel sur les différents supports de communication de la compagnie (réseaux sociaux, app', site internet...). Le Customer Care sera joignable dès 6 heures également par téléphone, au 070 23 2000.

En Wallonie, le TEC conseille d’anticiper ses déplacements en consultant les parcours supprimés qui seront visibles via la recherche horaire du site letec.be et de l’application du TEC dès le mardi 3 octobre à 16h.

Du côté de la SNCB, aucune perturbation n'est attendue, a indiqué le porte-parole de la compagnie ferroviaire, Dimitri Temmerman. Les syndicats n'ont pas déposé de préavis de grève pour le personnel.

Au nord du pays, De Lijn indique que la circulation des trams et des bus dans l’ensemble de la Flandre et à Bruxelles sera perturbée. Sur l'ensemble du nord du pays, ce sont en moyenne 58% des bus et des trams qui rouleront ce jeudi, prévoit De Lijn. Des horaires adaptés ont été mis en place et sont consultables en ligne.

Brussels Airport s'attend à un impact très limité pour l'instant, bien que des retards mineurs ne soient pas à exclure.

"La résistance n’est pas un crime"

Le projet de loi du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne donne aux juges la possibilité d’interdire aux émeutiers de manifester pendant un certain temps. Certains redoutent que cette interdiction devienne un levier pour restreindre également les manifestations pacifiques.

"Nous sommes sur le point d’empêcher le gouvernement d’approuver la loi Van Quickenborne", déclarent la CSC, la FGTB et la CGSLB ainsi que Greenpeace, la Ligue des droits de l’homme et 11.11.11 dans le tract de l’action de protestation de la coalition "La résistance n’est pas un crime".

Les participants se réuniront d’abord à 10h00 au cabinet Van Quickenborne, où diverses organisations prendront également la parole. Ensuite, ils se rendront en cortège aux sièges des partis de gauche du gouvernement fédéral : PS et Vooruit et Ecolo et Groen. Le cortège se disloquera enfin place Rouppe.