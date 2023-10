Changer d’assurance sera bientôt plus simple : ce que contient la proposition de loi qui sera votée ce jeudi à la Chambre

Une situation inconfortable vécue par de nombreux Belges qui devrait bientôt changer. Ce jeudi, une proposition de loi déposée par le député PS Patrick Prévot devrait être votée en séance plénière à la Chambre. Concrètement, elle vise à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalité.

“Actuellement, on constate qu’il y a des consommateurs captés qui restent longtemps avec les mêmes contrats et qui ne peuvent exercer une certaine forme de mobilité”, nous explique Patrick Prévot. “Ce texte apportera plusieurs changements significatifs. Tout d’abord, il autorisera la résiliation du contrat d’assurance par voie électronique, simplifiant les procédures administratives. Ensuite, il accordera au consommateur le droit de résilier son contrat à tout moment et sans frais une fois la première année du contrat écoulée, offrant ainsi une plus grande liberté à ceux qui se sentaient auparavant prisonniers de certaines compagnies.”

Concrètement, la résiliation de l’assurance prendra effet à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du lendemain de la signification. À condition que le délai d’un an à compte de la prise de cours du contrat d’assurance à reconduction tacite soit passé.

“Lorsqu’on signera un contrat, il y aura en quelque sorte une année de fidélité à respecter vis-à-vis de son assureur”, commente Patrick Prévot. “Cette demande émanait du secteur, soucieux d’éviter que les consommateurs ne procèdent à des changements chaque mois. Cependant, après une année, il sera désormais possible de résilier simplement par voie électronique.”

Un signal envoyé au secteur

À l’origine de cette proposition de loi, adoptée en deuxième lecture par la commission de l’Économie à la fin du mois de septembre, se trouve également l’intention de faire passer un message au secteur, parfois critiqué pour ses tarifs élevés.

“Il y a derrière ce texte une volonté de faire baisser les prix”, confirme Patrick Prévot. “D’ailleurs, il est intéressant de noter que ceux qui prônent la libre concurrence et l’économie de marché manifestent parfois une certaine réticence à l’égard de ce type de proposition. On peut pourtant constater qu’en France, de telles dispositions ont eu des effets positifs sur les prix. Il est évident que les consommateurs deviendront plus attentifs et iront voir si une assurance identique ne s’avère pas moins coûteuse ailleurs. Cette pression obligera donc le secteur de l’assurance à maintenir sa compétitivité pour fidéliser ses clients. Il est important de souligner que, selon les données récentes de Statbel, les ménages dépensent en moyenne 2046 € par an en assurances.”

Une transition simplifiée

Il est à noter que la proposition de loi vise à mettre en place des mesures pour faciliter la transition du consommateur qui souhaite changer d’assurance, afin d’éviter qu’il ne se retrouve sans couverture pendant la procédure.

“On permet désormais au consommateur de demander au nouvel assureur d’exercer pour son compte les formalités de résiliation”, conclut Patrick Prévot. “Notons qu’il y a un délai de 12 mois avant l’entrée en vigueur du texte après sa publication au Moniteur belge. C’était une demande d’Assuralia, la fédération sectorielle, pour laisser le temps aux différentes compagnies d’adapter les contrats.”

Il y a donc fort à parier que pour les fêtes de fin d’année 2024, de nouveaux contrats d’assurance pourront être glissés sous le sapin…

Assuralia voulait un équilibre dans les délais de résiliation

Durant le processus législatif, Assuralia, la Fédération professionnelle représentant les entreprises d’assurances, a pu émettre des remarques et formuler des pistes d’améliorations sur la proposition de loi.

“Ces nouvelles dispositions sont un peu dans l’air du temps. Il faut savoir que la résiliation infra-annuelle est déjà en vigueur en France et aux Pays-Bas. De plus, de nombreux assureurs autorisent déjà la résiliation par voie électronique”, rappelle Barbara Van Speybroeck, communication director chez Assuralia. “Ce qui nous importait, c’était qu’il y ait un équilibre dans les délais de résiliation. Et nous estimions qu’il ne devait pas y avoir de délais de résiliation inférieurs à deux mois. En effet, l’un des points cruciaux pour le secteur était d’éviter que la nouvelle loi n’entraîne des situations où les personnes se retrouveraient sans couverture pendant la transition d’un contrat à un autre. Il était essentiel de prévenir d’éventuels drames résultant de ce type de situation, et un délai de deux mois permet d’atteindre cet objectif.”