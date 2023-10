À l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), on en a toute une caisse: un mémorandum pour chaque niveau de pouvoir, un "spécial CPAS", un "spécial sociétés de logement". Et deux autres sont sur le feu, dont un écrit "à quatre mains" avec les Provinces. Les Communes veulent du renfort humain, une concertation structurée avec tous les étages du pouvoir, des solutions dignes du XXIe siècle et la fin des rustines.

Quelques incontournables.

1. Régionaliser la petite enfance et le sport

"On voit qu’il y a une réflexion sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, commence Michèle Boverie, secrétaire générale de l’UVCW. Nous, nous demandons que l’enfance soit régionalisée pour une question de cohérence. Il faut simplifier tout ça. Il y a une implication communale importante dans le secteur (NDLR: de l’accueil de la petite enfance)." Idem pour le sport: un seul et même ministre (wallon), compétent pour le subventionnement d’infrastructures et pour les politiques de fond.

2. Réforme des Provinces: chasse aux doublons

Pour "assurer une réelle lisibilité du paysage institutionnel wallon", l’UVCW veut "une réforme en profondeur de l’institution provinciale, pour éviter les doublons et redistribuer missions, personnel et financement ". C’est une revendication que l’UVCW partage avec les Provinces wallonnes, souligne Maxime Daye, président de l’Union. "On est dans le même bateau ; elles doivent se réformer en profondeur. Elles-mêmes ouvrent la porte à une refonte." Et pour commencer, les Provinces pourraient mettre à disposition des zones de secours des services dédiés aux marchés publics, à la compta, etc. "Tout ce qui peut aider à faire tourner une zone", résume Michèle Boverie.

3. Au secours, les Zones…

Les zones de secours, justement. Sur le terrain de leur commune, Maxime Daye (Braine-le-Comte) et le vice-président de l’UVCW Jean-Paul Bastin (Malmedy) font le constat: "Il y a une explosion des coûts liés aux zones de secours. La réforme devait coûter moins cher. Et c’est tout le contraire ". Ainsi, à Braine-le-Comte, la charge est passée de 400 000 €/an avant la réforme à 1 million €/an aujourd’hui. L’obligation de partir à 6 pompiers sur un incendie "pousse à engager surtout des professionnels ". Des statutaires, qui coûtent donc plus cher. "Les zones de secours c’est le système qui va péter lors de la prochaine législature. Ce sera impayable. Et c’est une usine à gaz, côté gestion", s’inquiètent-ils.

4. Pensions: pourquoi pas un contrat communal ?

L’autre dossier menaçant qui semble égaré depuis des années dans une spirale temporelle: le financement des pensions des agents communaux. "Épée de Damoclès", "boulet" ou "bombe à retardement", selon les formules consacrées, le dossier semble aussi peu domptable que finançable.

L’idée que l’UVCW souhaite mettre sur la table des négociations, c’est celle d’un statut spécifique, un contrat communal. On ne nomme plus personne, tout le monde est contractualisé, tout en conservant quelques avantages "d’avant". "Les pensions des agents des villes et communes regagneraient le pot global de l’ONSS, bien mieux financé. Les Communes wallonnes nomment de moins en moins leurs agents. Le système fédéral profite surtout à la Flandre ", note Maxime Daye. "

On ne mesure pas à quel point ce système est injuste. Et pour les finances communales, c’est surtout zéro prévisibilité, témoigne Jean-Paul Bastin. C’est un courrier par an où on vous annonce des montants qui sont tout sauf à la marge : ça se chiffre en centaines de milliers d’euros. C’est ubuesque et absurde. On tourne avec un système du siècle passé, qui ne répond plus à la situation et aux besoins actuels. On va au devant de faillites dans les Communes."

5. Recrutements: une attractivité proche de zéro

"C’est sans doute la revendication la moins sexy", admet Maxime Daye. Mais la question des ressources humaines plombe sévèrement les communes. "On ne trouve pas d’agents techniques, de juristes, d’éco-conseillers… "

Jean-Paul Bastin enchaîne: " On ne parvient plus à garder nos talents. L’argument de la nomination ne marche plus chez les jeunes. Et puis, quand on tente de recruter un ingénieur ou un informaticien, au moment de parler salaire, ils demandent si c’est par mois. “Non, c’est par an...”. Les règles du jeu datent de Toine Culot. Mais on est au XXIe siècle ", s’irrite le Malmedien. Le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon a planché sur une réforme à cet égard. "Une réformette, nuance Maxime Daye. Mais on va dans le bon sens."