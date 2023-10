Transparence : la tortueuse affaire qui implique l’administration de la ministre Annelies Verlinden

Au cœur de la bataille autour de la transparence administrative, il est question du sort réservé à la CADA (Commission d’accès aux documents administratives), dont les avis vont demeurer consultatifs – et non contraignants, contrairement à ce qu’a prétendu le fédéral auprès de la Commission européenne. Cette commission, à laquelle peut s’adresser tout citoyen souhaitant avoir accès à des documents administratifs, a donné raison à plusieurs reprises à des journalistes ou citoyens désireux d’accéder à certaines données que le fédéral estime sensible et ne souhaite pas rendre publiques. Cela concerne au moins deux ministres du gouvernement : Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre de la Santé publique, pour des mails échangés lors de la crise Covid et que lui réclame le quotidien Het Laatste Nieuws. Et, plus embarrassant, Annelies Verlinden (CD&V) ministre de l’Intérieur à qui incombe la responsabilité gouvernementale de cette loi.

Une affaire de brevet et d’opacité

L’affaire qui oppose l’administration Verlinden et le citoyen en question porte sur un brevet européen obtenu en août 2019, pour un système d’alerte à utiliser en cas (par exemple) de catastrophe naturelle ou d’attentats. Or ce système, développé et déposé dès 2009, partage des similarités avec Be Alert, l’actuel procédé développé par le fédéral (lancé dès 2014). Inutile de dire que l’État, déjà attaqué pour contrefaçon en 2015 (la justice avait alors donné tort au citoyen) a vu d’un mauvais œil l’attribution du brevet au système concurrent… et l’a donc attaqué “préventivement” à son tour en 2020, obtenant gain de cause auprès de l’OEB, l’organe exécutif de l’Organisation européenne des brevets. L’affaire est actuellement pendante devant la chambre des recours de l’OEB.

C’est là que la CADA entre en scène : en cherchant à accéder aux pièces administratives qui ont motivé l’attaque de son brevet, le citoyen en question s’est heurté au “secret professionnel des avocats mandatés par l’État belge”, d’après une série de documents consultés par l’Avenir. Des arguments balayés par la CADA en octobre 2022, mais sans effet, puisque celle-ci n’est qu’un organe consultatif et devrait le rester.

Depuis lors, plus rien (ou presque) : une première requête en extrême urgence auprès du Conseil d’État avait débouté le citoyen, en décembre 2022, non sur le fond mais sur l’urgence en matière de transparence administrative. Une seconde demande en référé a été introduite vendredi passé, a appris l’Avenir, après l’audition de la ministre Verlinden en Commission parlementaire.

À propos du litige en question, et en particulier sur le volet CADA et transparence administrative, la ministre avait certes confirmé l’existence de l’affaire, tout en se défendant du moindre conflit d’intérêts, la qualifiant de “truc” vieux de “plusieurs années”. Certains développements, dont l’avis de la CADA, ont pourtant moins d’un an à l’heure d’écrire ces lignes.

”Mensonge manifeste”

Cette seconde requête en extrême urgence se veut clairement plus offensive, a pu constater l’Avenir : celle-ci porte notamment sur de potentiels “conflit d’intérêts”, “mensonge manifeste de la ministre de l’intérieur en commission du parlement, en violation du Code de déontologie des ministres, par mise en œuvre d’une loi à son service, mensonges en Commission de l’Intérieur et faux et usage de faux”…

Le Conseil d’État a fixé une audience ce vendredi, à 10 heures…. au lendemain du vote en plénière sur la nouvelle loi en matière de transparence administrative. Celle-ci est censée entrer en vigueur en avril 2024.