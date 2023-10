Tous les bourgmestres ? Ils ont tous été invités mais une bonne centaine a préféré ne pas venir. Ou avait sans doute une bonne excuse pour se faire porter pâle.

Le roi et la reine reçoivent les bourgmestres du pays au Palais de Laeken Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Mais pour ceux qui sont venus, c’était une journée plutôt récréative. Certains sont venus pour la première fois fois, comme le jeune Simon Bultot, d’Hastière, bourgmestre depuis seulement quelques mois.

Pour Alice Leeuwerck (Comines-Warneton) et Arnaud Allard (Vresse-sur-Semois), ce n’était que leur deuxième visite auprès du roi. Ils étaient déjà venus en tant que plus jeunes bourgmestres du pays. Des retrouvailles sympas pour deux mandataires géographiquement très éloignés.

C'était jour de retrouvailles pour Alice Leeuwerck et Arnaud Allard. Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Après une photo de (grande) famille sur les marches du palais, direction un salon où une réception, des plus simples, avait lieu. Le roi en a profité pour prononcer un court discours dans lequel il n’a pas manqué de remercier les élus pour leur engagement. Soulignant les périodes difficiles qu’ils et elles ont dû traverser pendant leur mandat, crises du Covid, des réfugiés d’Ukraine, etc. Le souverain a souligné également que de nombreux hommes et femmes politiques de terrains ont pu parfois être découragés par ces moments complexes. Leur travail au quotidien n’en est que plus remarquable.

Voici le discours du roi, dans son intégralité :

Mot de bienvenue de Sa Majesté le Roi à l’occasion de la réception des bourgmestres. Château de Laeken - 3 octobre 2023

Dames en Heren,

Mesdames et Messieurs,

La Reine et moi sommes heureux de vous accueillir au château de Laeken.

Ces dernières années furent marquées pour vous tous par de nombreux défis qui se sont ajoutés aux tâches quotidiennes de votre fonction. Le Covid, l’accueil des réfugiés ukrainiens et des demandeurs d’asile, les catastrophes naturelles, la crise énergétique, et bien d’autres questions encore ont requis de vous et de vos équipes des efforts particuliers en temps, énergie, investissement et don de soi.

Si certains arrivent encore à cumuler cette fonction avec une activité professionnelle, j’entends que pour d’autres la lourdeur et l’ampleur de la fonction peuvent entrainer un certain découragement et parfois même une envie d’arrêter.

Votre belle et noble tâche mérite tout notre soutien.

Ik wil hierbij ook jullie collega-mandatarissen en jullie medewerkers bedanken, die steeds paraat staan. Samen met hen reageren jullie op de meest uiteenlopende uitdagingen en is uw rol crucialer dan ooit.

Dankzij uw acties en toewijding aan onze medeburgers, bent u het kloppende hart van onze samenleving. U begrijpt als geen ander wat er leeft onder de bevolking. Uw luisterbereidheid, uw aandacht en uw aanwezigheid zijn essentieel.

Velen onder u hebben de Koningin en mij tijdens onze bezoeken verwelkomd. We willen u graag bedanken voor uw beschikbaarheid omdat elk bezoek een unieke gelegenheid was om de inwoners van uw gemeente te ontmoeten.

Traduction :

Je tiens également à remercier vos collègues représentants et vos employés, qui sont toujours prêts. Avec eux, vous répondez aux défis les plus divers et votre rôle est plus crucial que jamais.

Grâce à vos actions et à votre dévouement envers nos concitoyens, vous êtes le cœur battant de notre société. Vous comprenez mieux que quiconque ce qui se passe au sein de la population. Votre écoute, votre attention et votre présence sont essentielles.

Vous avez été nombreux à nous accueillir, la Reine et moi, lors de nos visites. Nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité car chaque visite était une occasion unique de rencontrer les résidents de votre commune.