Le MR favorable à la suppression des sénateurs cooptés : “On ne voit pas la plus-value de ces désignations”, explique Gaëtan Van Goidsenhoven

Des discussions ont été entreprises au sein du Groupe MR de la haute assemblée pour envisager l’avenir de cette ancienne institution, que la sixième réforme de l’État a transformée en une assemblée des entités fédérées.

Ces travaux ont abouti à un document contenant différentes propositions visant à “recentrer le Sénat” afin de “renforcer le fédéralisme de coopération à travers un système plus efficient”. Parmi les idées envisagées par les sénateurs MR, une risque particulièrement d’alimenter les discussions politiques : la suppression des sénateurs cooptés.

60 sénateurs, dont 10 cooptés

Pour rappel, le Sénat compte aujourd’hui 60 membres. Parmi eux, 50 sont des parlementaires issus des entités fédérées (Parlement flamand, wallon…). À ceux-ci, il faut ajouter 10 sénateurs cooptés, qui ne sont pas élus. Ces dix sièges sont répartis entre les partis en fonction des résultats à la Chambre.

Les partis désignent eux-mêmes les personnalités qui vont les représenter. Parmi ces sénateurs cooptés, on retrouve actuellement les ex-ministres Rik Daems (Open VLD) et Bert Anciaux (Vooruit), ainsi que l’actuel président du MR, Georges-Louis Bouchez.

“Pour les sénateurs cooptés, on ne voit pas exactement la plus-value de ces désignations”, explique Gaëtan Van Goidsenhoven, chef de groupe MR au Sénat. “Elles tiennent d’un mode de fonctionnement qui est, à notre sens, daté. Et cela crée une certaine confusion dans l’opinion publique qui ne comprend pas la nature de cette fonction”.

Dans la note que nous avons pu consulter, le MR estime que la suppression de ces sénateurs cooptés permettrait également de réaliser des économies. “Pour se projeter dans l’avenir, il nous semble qu’il vaut mieux avoir quelque chose de clair”, ajoute Gaëtan Van Goidsenhoven. “Au MR, nous avons un sénateur coopté, qui est par ailleurs le président du parti, et qui partage ce point de vue.”

Rendre certains pouvoirs au Sénat

Dans sa note, le groupe MR du Sénat envisage d’accorder de nouveaux pouvoirs à la haute assemblée. Notamment en créant, au sein du Sénat, un comité de suivi du comité de concertation. Ce dernier, pour rappel, réunit régulièrement des membres du gouvernement fédéral et des gouvernements fédérés.

“Actuellement, les ministres concernés répondent aux questions des députés dans chacune de leurs assemblées respectives. Mais les discussions qui sont menées et les décisions qui sont prises au Comité de concertation ne sont pas interrogées au regard de ce qui est fait en commun”, ajoute Gaëtan Van Goidsenhoven. “Le comité de concertation, aujourd’hui, n’a pas d’interlocuteur parlementaire en tant que tel. Avec un tel comité de suivi, nous retrouverions le sens profond de ce que doit être un Sénat dans l’État fédéral. Et ce serait un renforcement de la transparence.”

Le Groupe MR envisage également un renforcement du droit d’évocation du Sénat, qui permet à ce dernier d’examiner une proposition ou un projet de loi adopté par la Chambre des représentants.

“Par le passé, le travail qui a été fait au Sénat autour des questions éthiques et des grandes questions de société confiées n’a pas laissé que des mauvais souvenirs”, estime Gaëtan Van Goidsenhoven. “Cela permettrait, pour certains dossiers, que l’on participe à une démocratie plus apaisée. À l’heure de la dictature du buzz et de la précipitation, on pourrait approfondir un certain nombre de dossiers pour apporter des réponses sur les sujets de société importants ou encore sur les matières éthiques sensibles.”

Une fusion des greffes

Actuellement, la Chambre et le Sénat se partagent le Palais de la Nation. Dans une optique de rationalisation des coûts, le MR suggère une fusion des greffes des deux assemblées pour éviter les “doublons administratifs” et les “coûts inutiles” : “Avec la Chambre, nous avons souvent des comités de gestion communs. Et on peut déjà voir qu’il est a priori envisageable de partager davantage de choses”, conclut Gaëtan Van Goidsenhoven. “Ce qui permettrait d’envisager un certain nombre d’économies d’échelle. D’autant plus que le Sénat ne se réunit pas au même rythme que la Chambre.”

Des propositions qui pourraient alimenter d’éventuelles négociations

Ces réflexions du MR font notamment suite au travail réalisé par la commission mixte qui visait à évaluer les précédentes réformes de l’État.

“Lors de cet examen, les constitutionnalistes estimaient tous que liquider le Sénat n’était pas une bonne idée”, rappelle Gaëtan Van Goidsenhoven, qui ajoute que ces positions du MR pourraient servir, dans un futur plus ou moins proche, à d’éventuelles discussions sur l’avenir de l’institution. “Notre objectif, c’est d’avoir une feuille de route pour les étapes ultérieures. Cela pourrait aider, par exemple, celles et ceux qui seront amenés à parler, autour d’une table, de l’évolution institutionnelle du Sénat. Cela permet de mettre au clair nos positions et ne pas se contenter, par exemple, de slogans ou de raccourcis faciles.”