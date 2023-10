Comment boucler le budget fédéral ? David Clarinval (MR) refuse les nouvelles taxes et veut mieux contrôler l’inactivité

Où trouver l’argent nécessaire pour que la Belgique puisse boucler son budget 2024 ? Pour David Clarinval (MR), ministre des Classes moyennes, des indépendants et des PME, les dépenses sont excessives et il y a de l’argent à aller chercher notamment en contrôlant plus l’inactivité.