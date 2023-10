Les punaises de lit envahissent aussi la Belgique: "Le phénomène remonte en flèche cette année"

“On reçoit de plus en plus d’appels pour ce problème. Le pic a commencé en juillet et depuis, ça n’arrête pas”, déclare ainsi Abdel, gérant de la société de lutte contre les parasites SOS-Ratting, dans les colonnes de “La Dernière Heure” de ce lundi 02 octobre 2023. "Certains jours on reçoit deux, trois, quatre, jusqu’à cinq ou six appels pour une infestation par des punaises de lit."

Rafaël Godfrin, co-directeur d’Antinuisible SARL, confirme la tendance au micro de LN24: "Le phénomène est de plus en plus fort depuis quatre/cinq ans et est encore remonté en flèche cette année".

Évoquant une hausse des infestations par des punaises de lit de l’ordre de 300% en l’espace de deux ans, Rafaël Godfrin assure que personne n’est à l’abri. "On peut en retrouver n’importe où, y compris dans les hôtels 5 étoiles", note-t-il par ailleurs.

D’après les professionnels du secteur, le succès de la deuxième main favorise le transport des punaises de lit… tout comme les voyages à l’étranger. "Les clients nous disent tous à peu près la même chose: les problèmes ont commencé deux ou trois jours après leur retour de vacances", souligne Abdel, gérant de la société de lutte contre les parasites SOS-Ratting. "Ils sont partis en France ou en Espagne, ont dormi dans des hôtels et ont pris les transports et ils ont ramené des punaises de l’étranger sans s’en apercevoir."

D’après les deux gérants interrogés par les médias d’IPM, désinfecter un appartement coûte quelques centaines d’euros et varie en fonction du nombre de pièces à traiter.