Fraude à l’investissement: déjà 11 millions d’euros soutirés à des Belges en 2023

Et il ne s’agirait là que de la "partie émergée de l’iceberg", de nombreuses fraudes n’étant pas signalées.

Face à ce constat, l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a décidé de lancer dès ce lundi 2 octobre et jusqu’au 12 novembre, une campagne de sensibilisation avec Wikifin, son programme d’éducation financière.

17 314 euros par victime

Si les Belges sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des plateformes d’investissement en ligne, "ils peuvent parfois s’égarer dans leurs recherches et tomber dans les filets de fraudeurs bien organisés", pointe la FSMA.

Depuis le début 2023, l’Autorité a déjà reçu 1 403 signalements de pratiques frauduleuses (soit en moyenne 5 par jour). C’est un quart de plus par rapport à la même période l’an dernier.

En moyenne, les victimes sont escroquées de 17 314 euros. Un préjudice important et une "activité particulièrement lucrative pour les fraudeurs", estime la FSMA.

Des fraudeurs de plus en plus rusés

Grâce aux enquêtes, 172 entités frauduleuses ont déjà pu être identifiées cette année.

"Il s’agit de plus en plus souvent de groupes bien organisés qui se comportent comme de vraies entreprises, avec des centres d’appels, des graphistes, des managers, etc. Ils sont souvent actifs au niveau international", prévient l’Autorité des services et marchés financiers.

Afin d’éviter les pièges, la FSMA lance donc une grande campagne de sensibilisation en ligne dès ce lundi: "Ne vous laissez pas piéger par les fraudes à l’investissement". Et distille ses conseils pratiques pour éviter les escrocs.

Une campagne à destination de tous les groupes d’âge. Ainsi, si les chiffres montrent que ce sont les Belges de 40 à 70 ans qui sont le plus souvent victimes de fraudes en lignes - "ce qui s’explique notamment par le fait qu’ils disposent généralement de plus de moyens financiers" - les jeunes de 20-30 ans peuvent également tomber dans le piège, remarque la FSMA.

"Les fraudeurs en ligne sont particulièrement inventifs et utilisent toutes sortes de moyens, souvent professionnels, pour tromper leurs victimes et gagner leur confiance. Par e-mail ou par téléphone, via de fausses publicités sur les réseaux sociaux, etc.", indique Jean-Paul Servais, le président de la FSMA.

Parmi les conseils donnés par l’Autorité: vérifiez toujours l’identité du fournisseur, la FSMA publie des listes de sociétés autorisées à offrir des produits et services financiers. Même si vous pensez connaître le fournisseur, vérifiez plusieurs fois son identité (via les données de contact, etc.), les escrocs utilisant souvent le nom d’une société connue. Ne versez pas d’argent sur un compte à l’étranger, soyez critique à l’égard de chaque offre: si une offre semble trop belle pour être vraie, c’est sans doute une arnaque. Enfin, en cas de doute, contactez la FSMA ( www.fsma.be).