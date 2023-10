Les chauffeurs LVC manifesteront ce lundi 2 octobre 2023 à Bruxelles contre leur statut "désavantageux"

Les chauffeurs LVC, désormais appelés "taxis de rue" en opposition aux taxis "de station" classiques, se rassembleront dès 08h15 à la gare du nord pour ensuite rejoindre le siège de Bruxelles Mobilité, puis le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Le cortège devrait se disloquer peu après 13h00, prévoit l'ABCL.

Les revendications sont multiples. "La hausse des prix des carburants a déstabilisé le secteur. Nous demandons donc une révision des tarifs minimal et maximal", expose M. Redondo.

Ce dernier pointe ensuite des contrats indépendants trop contraignants. "Aujourd'hui, les collaborateurs doivent être inclus comme administrateurs de la société pour travailler sous le statut d'indépendant, alors qu'avant ils étaient de simples prestataires de services", relève le président de l'ABCL, ajoutant qu'il est difficile dans ces conditions de "gérer l'instabilité des chauffeurs, qui passent d'une flotte à l'autre".

Outre les conditions de cession des licences, qui constituent également un point de discorde, les chauffeurs LVC demanderont aussi un accès aux sites propres, dont bénéficient les taxis de station mais dont ils sont eux-mêmes privés. "Avec le plan Good Move, une course qui nous prenait avant 10 minutes en prend maintenant 30. Or, le prix de la course, lui, est resté le même. Nous voulons donc que le ministre-président trouve des solutions", lance M. Redondo.

Ce dernier dénonce par ailleurs la gestion "catastrophique de nos dossiers" et les retards "de plusieurs mois" pour valider certaines décisions (comme les demandes concernant un changement de véhicule) par Bruxelles Mobilité.

L'ABCL s'attend à une participation de "minimum 100 à 150 chauffeurs" dans leurs véhicules.