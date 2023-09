L’inflation poursuit sa baisse mais les produits alimentaires plombent toujours le budget : voici les 5 produits qui ont le plus augmenté en un an

La baisse de l’inflation de ces derniers mois est associée à la baisse des prix de l’énergie, pointe Statbel. L’inflation de l’énergie est passée à -28 % en septembre 2023, par rapport aux prix de l’an passé donc. À l’inverse, les produits alimentaires affichent une inflation d’un peu plus de 11 %. Vos achats alimentaires vous coûtent donc globalement 11 % de plus que l’an dernier à la même époque.

Certaines catégories de produits sont plus impactées : l’inflation des huiles s’élève ce mois-ci à 11,3 %, un point de moins pour le poisson, 15,5 % pour les produits laitiers, celle du pain et des céréales s’élève à 11,2 % et l’inflation de la viande s’élève à 9,6 %. Depuis mars 2023, l’inflation pour la plupart des produits alimentaires est malgré tout en baisse, note encore Statbel.

Le Top 5 des produits détaillés qui ont le plus augmenté ce mois-ci, parmi les 50 que nous suivons chaque mois, se compose comme ceci.

Produit Inflation Sucre +29,7% Fioul domestique +24,6% Pommes de terre +24% Légumes surgelés +23% Huile d'olive +22,7%

Notons que 28 produits sur les 50 connaissent une hausse dépassant les 10 % et que seuls deux sont en baisse sur un an : le gaz (-73 %) et l’électricité (-44 %) qui sont largement redescendus après la flambée des prix enregistrée l’an dernier.

Si le tarif de ces deux énergies retrouve des niveaux moins alarmants, c’est moins le cas du fioul domestique, encore en forte hausse par rapport à l’an dernier et qui a pratiquement doublé de prix comparé au prix d’il y a deux ans.

Découvrez ci-dessous l’évolution des prix de 50 produits.