Le fédéral crée une task force chargée de trouver au moins 2.000 places d’accueil

La task force sera composée des cabinets ministériels responsables des départements concernés : Premier ministre, Asile, Fonction publique, Défense, Santé, Justice, Régie, Mobilité et Intérieur, ainsi que des administrations suivantes : Fedasil, BOSA, Défense, SPF Santé, Régie des bâtiments, SNCB/Infrabel et le Centre de crise national, détaille le cabinet.

La piste est aussi lancée pour dupliquer en Wallonie, via la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’initiative prise en Flandre de recourir aux centres de jeunesse et vacances.

L’intention est de permettre ainsi d’assurer l’accueil d’hommes seuls, indiquait une source gouvernementale.

Fin août, Nicole de Moor a envoyé une instruction à son administration visant à ne plus accueillir des hommes seuls demandeurs d’asile en Belgique dans le réseau Fedasil, provoquant un tollé au sein de l’aile gauche de la Vivaldi. Le 13 septembre, cette décision a été jugée illégale par le Conseil d’État. Mais la secrétaire d’État a dit maintenir son cap, en l’absence de moyens matériels pour répondre à l’arrêt. Nicole de Moor assurait en outre bénéficier du soutien du Premier ministre.

À ce jour, 34 000 places d’accueil sont mises à disposition en matière d’asile, rappelle le cabinet De Croo. La liste d’attente pour obtenir une place tournait ces dernières semaines autour des 2.000 places.

Mme de Moor s’est réjouie du caractère conjoint du travail qui sera mené. “Bonne chose que le gouvernement se charge conjointement de la recherche de places d’accueil. Fedasil se donne à fond depuis deux ans et ne peut le faire sans soutien. Engagement à travailler aussi sur des solutions structurelles : deal sur la migration, pacte européen et retour”, a-t-elle déclaré sur X.

Les écologistes et le PS n’avaient caché ces derniers jours leur mécontentement devant l’attitude de Mme de Moor. La pression politique et celle de la société civile ont permis de faire avancer les choses, aux yeux des Verts, même si la revendication d’un plan de répartition entre communes reste à ce jour lettre morte.

”Sous la pression des écologistes et de la société civile, la situation évolue enfin en matière d’accueil des demandeurs d’asile avec la mise en place de cette task force. J’aurais évidemment souhaité que les solutions soient imaginées plus en amont et permettre une meilleure anticipation de la crise actuelle, qui était prévisible. Personne ne peut dormir dehors, qu’il s’agisse de familles autant que d’hommes seuls. L’objectif est maintenant de dégager entre 2.000 et 4.000 places nouvelles, de façon à sortir de cette situation d’illégalité qui n’est pas acceptable. Nous avons une obligation de résultat !” a souligné le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet.