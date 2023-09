Énergie : feu vert de la Commission européenne au CRM intégrant la prolongation des réacteurs de Tihange 3 et Doel 4

Outre cette prolongation, d’une capacité de 2 GW, des seuils de CO2 plus stricts ont été instaurés, des changements ont été apportés dans le mécanisme de financement afin de tenir compte de l’introduction des accises dans la facture ainsi que certaines améliorations à la suite du retour d’expérience des premières enchères.

Le CRM a été mis en place pour garantir à la Belgique sa sécurité d’approvisionnement alors qu’elle commencera à sortir du nucléaire en 2025. Il repose sur un mécanisme d’enchères. Les projets de deux centrales au gaz ont été retenus en 2021. Le 18 mars 2022, face au déclenchement de la guerre en Ukraine, le gouvernement a également décidé de prolonger deux réacteurs qui devaient en principe fermer en 2025.

”Le mécanisme de rémunération de la capacité joue un rôle vital dans la garantie de la sécurité de l’approvisionnement en énergie au coût le plus bas possible. L’inclusion d’une prolongation de 10 ans pour 2 GW d’énergie nucléaire contribuera à court terme à accélérer la fin des combustibles fossiles. Cette période nous permettra également de faire des progrès importants dans la lutte contre le réchauffement climatique et de diriger nos efforts en vue d’atteindre le 100 % renouvelable d'ici 2050”, a souligné la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten, dans un communiqué.