DATS 24, filiale énergie de Colruyt, va installer 10.000 nouvelles bornes de recharge

L'investissement devrait peser plusieurs dizaines de millions d'euros. Des places de recharges vont être développées, qui comprendront 10 points de recharge chacune : quatre chargeurs lents traditionnels et six rapides d'une capacité de 150kw. Elles seront placées sur les parkings des supermarchés, mais pas seulement. D'autres parkings publics pourraient être ciblés, bien que cela ne soit pas encore certain.

Le mois dernier, le gouvernement wallon avait aussi prévu un investissement important pour augmenter le nombre de points de recharge d'ici à 2026.