Chantiers immobiliers du Parlement wallon: priorité à l’instruction, l’analyse comptable attendra

Certains députés ont fait remarquer qu’il y avait "de moins en moins de factures en rapport à l’extension immobilière". Le président du Parlement André Frédéric sourit, mi-figue, mi-raisin: "Je ne peux que m’en réjouir. J’ai peur à chaque fois de découvrir des choses…"

Le député PS, monté au perchoir de l’assemblée en décembre 2022 après la démission de l’équipe Marcourt, estime qu’on arrive à la fin du processus. "Il y aura encore un montant incontestablement dû qui va devoir être évalué et ne dépassera pas les montants annoncés." Il reste aussi, dit-il, une série d’éléments à régler, entre autres avec l’architecte et l’assistant au maître d’ouvrage AT Osborne, avant la livraison définitive du bâtiment.

Inventaire: "Le Parlement n’y aura pas accès"

Par contre, relève le député de l’opposition Germain Mugemangango (PTB), les comptes 2022, pièce maîtresse des dépenses immobilières, échappent toujours au contrôle des députés. Et pour cause, répète André Frédéric, il y a une instruction judiciaire en cours et la Cour des Comptes préfère ne pas se lancer dans l’examen du dossier, pour éviter toute "incohérence" entre ses éventuelles conclusions et celles de la juge d’instruction.

"Le Bureau a demandé un rapport au cabinet BMA (NDLR: audit et conseil financier). On a essayé de trouver une formule pour qu’il y ait examen de ce compte. On ne fuit pas le débat ", veut rassurer André Frédéric.

Germain Mugemangango insiste. Sait-on quelles pièces comptables font l’objet de l’instruction ? Le Bureau dispose-t-il de la liste des documents emportés par la juge d’instruction ? Les députés peuvent-ils y avoir accès ?

Après la perquisition du 9 mars 2023, "des mètres cubes de documents ont été emportés ", répond André Frédéric. Il était présent ce jour-là, au siège de la présidence et du greffe, square Arthur Masson à Namur. "C’est très précis. Il y a un QRCode sur chaque document emporté. La liste, on l’a. Ce qu’on ne sait pas, c’est sur quels dossiers porte l’instruction judiciaire."

Et cet inventaire ne peut pas être communiqué. "L’obtenir reviendrait à violer le secret de l’instruction", précise le député MR – et juriste – Nicolas Tzanetatos. "Tant qu’ils n’auront pas bouclé l’enquête, même comme partie civile, le Parlement wallon n’y aura pas accès. "