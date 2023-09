Ces forêts en Wallonie interdites aux balades, randonnées, cueillettes et vélo ces samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023 (carte)

De nombreuses zones de forêts en Wallonie seront interdites pour cause d’organisation de chasses dans les provinces de Luxembourg, Namur, Liège et de Hainaut. Voici les endroits où ne pas vous rendre ces samedi et dimanche.