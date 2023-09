Budget 2024: où le gouvernement De Croo va-t-il trouver les millions ?

L’énoncé d’une équation compliquée à résoudre

Retour en 2022. Le gouvernement avait décidé, une fois n’est pas coutume, d'élaborer en même temps les budgets 2023 et 2024. Hélas, et c’est cette fois plus classique, l’épure préparée pour 2024 ne permet pas de garder le budget de l’État sur les rails.

Ainsi, selon les estimations du Comité de Monitoring, le déficit de l’entité I, soit l’État fédéral et la sécurité sociale, pourrait atteindre, en 2024, 3,1 % du Produit intérieur brut (PIB), à 18,6 milliards d’euros.

Ces chiffres représentent une détérioration de 815 millions par rapport à la trajectoire prévue dans le programme de stabilité présenté par le gouvernement à la Commission européenne.

Pour rappel, le gouvernement s’est engagé à fournir un effort supplémentaire de 0,2 % du PIB en 2024 et de 0,8 % du PIB tant en 2025 qu’en 2026. Avec pour objectif de garantir un déficit sous la barre des 3 % et ainsi éviter de voir la Belgique placée sous procédure de déficit excessif.

Pour rester dans les clous, un effort minimum de 815 millions d’euros doit donc être réalisé. Mais le gouvernement s’était déjà accordé sur le fait qu’il fallait faire mieux, et réaliser un effort de 1,2 milliard.

Le Premier ministre et la Secrétaire d’État au Budget, Alexia Bertrand (Open VLD), ont organisé des entretiens bilatéraux pour connaître les priorités de chaque parti de la majorité. Ce vendredi après-midi, le kern, le conseil des ministres restreint, s’est attaqué au gros morceau. Des réunions sont encore prévues ce week-end et la semaine prochaine.

7 partis, 4 familles… Et chacun a sa vision

Le budget 2024 réservera-t-il des surprises ? “Il y a peu de marge de manœuvre et ce sera difficile”, confie un cacique ce vendredi matin. Il est toutefois probable que des moyens seront débloqués pour faire face à la crise de l’accueil des demandeurs d’asile.

L’accord de gouvernement signé en 2020 est clair : une clé répartit les efforts budgétaires à réaliser. Pour trouver ces millions, le gouvernement doit théoriquement tabler sur un tiers de nouvelles recettes, un tiers d’économies sur les dépenses et un tiers de mesures diverses. Mais, et c’est un grand classique d’avant-conclave, chaque parti vient aussi avec des pistes et des demandes.

Du côté socialiste, on préconise notamment une hausse de la taxe qui touche les comptes titres dont la valeur moyenne est supérieure à 1 000 000 euros. Un triplement de celle-ci permettrait de générer 800 millions d’euros de recettes supplémentaires. Vooruit a également proposé une taxe sur les bénéfices excédentaires des banques. “Il s’agit là d’une piste intéressante qui mérite d’être examinée”, souligne-t-on au cabinet du vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS).

Dans les rangs écologistes, on n’abandonne pas l’idée d’une mini-réforme fiscale. “Nous remettrons sur la table notre proposition d’un crédit d’impôt qui bénéficiera aux jeunes, aux femmes, aux fonctions en pénurie mais aussi à l’économie en général”, rappelle-t-on dans l’entourage de Georges Gilkinet où l’on se montre favorable à faire payer “les épaules les plus larges” et “le secteur bancaire”. Mais on estime également qu’il ne faut pas toucher aux investissements prévus dans le rail et dans les énergies renouvelables.

Enfin, dans les rangs libéraux, on rappelle que l’effort devrait davantage être réalisé par la réduction de dépenses. “S’il fallait générer de nouvelles recettes, il n’est pas question qu’elles touchent les personnes qui travaillent, créent de l’emploi, épargnent ou investissent”, rappelle-t-on au cabinet du vice-Premier ministre David Clarinval (MR). Les libéraux estiment qu’il faut aussi tabler sur l’activation des demandeurs d’emploi et qu'il est nécessaire renforcer les moyens de la police et de la justice.

Alexander De Croo va-t-il parvenir à mettre tout le monde d’accord ? Réponse le mardi 10 octobre, à 14 h 15, à la tribune de la Chambre des Représentants.