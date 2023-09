Vingt équivalents temps plein menacés à L'Avenir: "Le troisième plan d'économies en peu de temps"

Le plan d'économies s'étale sur les trois prochaines années, précise Florent Marot.

La réduction de l'effectif passera par des départs naturels (pension) et volontaires mais également des licenciements. Au sein de la rédaction, qui compte actuellement 124 ETP, 13 départs sont envisagés.

Si l'annonce ne constitue pas une surprise - "on connaît la réalité financière de l'entreprise, elle ne gagne pas d'argent", glisse Florent Marot -, il s'agit tout de même du "troisième plan d'économies en peu de temps", déplore le journaliste de L'Avenir, qui s'exprime au nom du front commun. En 2018, lorsque le journal faisait toujours partie du groupe Nethys, l'effectif avait été réduit de 45 ETP tandis qu'en 2022, un plan d'économies d'un million d'euros, sans licenciement cette fois, avait été mis en place.

"Nous faisons face à une régression constante de notre business papier, que ce soit la publicité ou la diffusion", justifie Denis Pierrard, directeur général d'IPM. Les éditions L'Avenir font partie du groupe médiatique depuis 2021. "Nous avons une conversion importante vers le digital, que nous réussissons, mais la rentabilité y est moindre", souligne-t-il. Ainsi, "un abonné digital rapporte deux fois moins qu'un abonné papier et pour la publicité, un internaute représente quatre fois moins" d'argent "qu'un lecteur papier", illustre M. Pierrard.

En conséquence, "même en reconvertissant à 100%, cela reste compliqué pour la rentabilité" et les coûts doivent dès lors être réduits "d'un montant non négligeable". D'autant plus que "cela prend du temps de trouver d'autres sources de revenus", glisse le directeur général d'IPM.

"Nous n'avons aucun dogme sur le nombre de départs", souligne Denis Pierrard, qui précise qu'il y aura d'ici 2026 huit départs "naturels", soit des personnes partant à la pension et qui ne seront pas remplacées. Pour le reste, la direction espère recourir le plus possible aux départs volontaires.

Le plan actuel a été présenté jeudi par la direction aux représentants du personnel, et ensuite aux membres du personnel. Aucune action n'est envisagée par les syndicats et l'AJP, ceux-ci voulant croire en la concertation sociale. Les négociations vont désormais s'engager, indique M. Marot.