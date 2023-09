"Une seule trajectoire, pas deux !": pas de dissensions sur le futur budget 2024, promet le gouvernement wallon

En l’absence d’Elio Di Rupo, c’est la vice-présidente du gouvernement wallon Christie Morreale (PS) qui a répondu aux questions de l’opposition PTB et Les Engagés au Parlement wallon. "Il n’y a pas deux trajectoires, il n’y en a qu’une. C’est celle du gouvernement", dira-t-elle à la tribune.

Ce n’était pas aussi clair quelques heures plus tôt. Là où Elio Di Rupo annonce un retour à l’équilibre en 2024, et un solde de 50 millions d’économies structurelles à aligner, Adrien Dolimont insiste pour sa part sur un déficit à limiter à 3 milliards et estime qu’il faudra réaliser un minimum de 70 millions d’économies structurelles en 2024.

Sur la même longueur d’ondes, au final

Fin 2021, le gouvernement s’est engagé à ralentir et puis à maîtriser la courbe de la dette en activant notamment le levier des économies structurelles: 150 millions par an. Au budget 2023, le gouvernement plaçait la barre à 250 millions, prenant ainsi un peu d’avance. Mathématiquement, il reste donc bien 50 millions à dénicher en 2024. Mais l’équation de départ se fonde sur 1% des recettes annuelles: les 150 millions de référence ont en effet été calculés sur une base de 15 milliards de recettes. Entre-temps, on est passé à 17 milliards. "Le gouvernement a donc décidé de faire 20 millions d’économies en plus. On a 70 millions à trouver pour 2024 ", rapporte Christie Morreale.

Les travaux budgétaires se concentreront aussi sur deux autres objectifs: "Limiter les besoins de financement à 2,5 milliards comme préconisé par la chambre externe de la dette, ce qui nous amènerait à un solde brut de l’ordre de 3 milliards ; et confirmer la trajectoire wallonne qui prévoit un retour à l’équilibre en 2024. C’est fixé dans l’accord de gouvernement et on s’y tiendra. "

La manœuvre implique qu’on n’intègre pas les dépenses exceptionnelles (inondations, relance, Covid, Ukraine). Ce que la Commission européenne pourrait ne pas laisser passer, prévient François Desquesnes (Les Engagés).

Sinon, pas de nouvelle taxe à l’horizon 2024. Ce qu’avaient déjà confirmé tant Di Rupo que Dolimont.